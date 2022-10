Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 17 al 22 de octubre de 2022

En su horóscopo de la semana, la célebre astróloga Mhoni Vidente le dice a tu signo del zodiaco lo que le espera del lunes 17 al sábado 22 de octubre de 2022 y la carta del tarot que te corresponde.

Aries

En el horóscopo del tarot te salió las cartas del 2 de Espadas y la carta de la Muerte que significan cambios radicales en esta semana para tu signo, es decir, dejar todas las inseguridades atrás de ti y armarte de fuerza y valor para lograr lo que deseas. En el número mágico está el 17 y 21, tu color de la abundancia es el amarrillo y tu mejor día el martes.

Semana de tener la oportunidad de arreglar los trámites legales que tienes pendientes recuerda que siempre trata de cerrar ese trámite para que no te quite pensamiento, no seas tan obsesivo en el amor tu relájate y disfrútalo recuerda que si es para ti nadie te lo va quitar así a disfrutar tu relación amorosa. Te llega la invitación para salir de viaje y va a ser a una playa en el mes de diciembre así tu organízate y date una escapada, sigues con la dieta y el ejercicio.

En el amor para los Aries que están solteros les va a llegar alguien del signo de Capricornio o Virgo que va a ser muy compatible contigo. Sigue estudiando que ya van empezar los exámenes, no le pongas tanta atención a lo que dicen de ti amigo de Aries recuerda que eres como el Sol tu luz es muy fuerte y eso le opaca los demás, te compras un celular nuevo.

Tauro

En el horóscopo del tarot te salió las cartas del Carruaje y el 2 de Oros que te dice que la abundancia llegará a tu vida que solo trata de ser más discreto en todo lo que realizas para tener el éxito asegurado. Tu color el verde, tus números mágicos el 04 y 15 tu mejor día el jueves.

Semana de salir de viaje por cuestiones de proyectos de trabajo, te regalan una mascota, te preparas para un examen profesional y tomar una maestría, ya no seas tan codo contigo mismo recuerda que lo mejor en la vida de ganar dinero es gastarlo en lo que uno necesita y así consentirte más.

Este día 17 de octubre te recomiendo vestirte de colores como el verde y rojos para tu energía positiva este más fuerte, ten cuidado en tu trabajo sobre todo de chismes así trata de no hacer ningún comentario, eres muy bueno para discutir y buscar la razón así te recomiendo que estudies abogado o ingeniero, te busca tu mami o hermano para pedirte un consejo, ya no seas tan aprensivo en el amor recuerda que lo mejor de una relación es la confianza, te llega un regalo sorpresa una cartera o perfume.

Géminis

En el tarot te salió las cartas del Mago y el 4 de Oros que te indica que pidas que se te dará la buena suerte que debes de pagar tus deudas para llevar una economía más saludable, tus números mágicos son el 09 y 11 tu color el rojo y tu mejor día el miércoles.

Semana de realizar varios trámites de escuela y gobierno recuerda que deben actualizar todo lo que necesitas para tu vida diaria, te llega un dinero que no esperabas y empiezas ahorrar, ten cuidado con los enojos en el trabajo recuerda que es mejor no ponerle atención a esas personas que buscan solo molestarte, trámites de cambiar de carro y buscar un crédito, ya no juegues con el amor es mejor ser sincero y si ya no quieres a tu pareja es mejor darse un tiempo y analizar bien tu relación.

Compras un colchón y cambias la recamara, ahora este semana te recomiendo ponerte algo de plata y agua bendita para que te sirva de amuleto y tengas suerte en todo los sentidos, ya es tiempo que pongas tus condiciones en tu trabajo y pedir un aumento de sueldo recuerda que el que no habla Dios no lo oye, te regalan un perfume, te estarás enamorado de alguien del signo de Aries o Libra recuerda que el amor siempre llega y tu estas en ese momento, preparas un viaje para el mes de noviembre con tu familia, trámites de residencia y visa, va ser una gran semana para ti Géminis tus energías estarán muy bien y te sentirás muy feliz.

Cáncer

En el horóscopo del tarot te salió las cartas de la Fuerza y el 10 de Oros que significa que no te detengas que sigas adelante que los problemas que pasas son experiencias de vida para construir un mejor futuro, tu número mágico el 01 y 23 tu color el naranja y tu mejor día el lunes.

Semana de cambiar la actitud y ponerles más fuerza a tus decisiones para progresar y trata de no gastar de más y empezar ahorrar para que hagas un patrimonio, eres muy bueno y sentimental y eso hace que sea muy sensible en tu relación de pareja, pero trata de no tomar tan intenso lo que tu sucede y disfrutar tu vida, haces cambios en tu casa para vivir mejor, ten cuidado en la calle con las caídas y robos se mas precavido, cambias el celular por uno más reciente y el plan de pagos.

Realizas un trámite de crédito de casa o departamento, recuerda seguir con la dieta que tu signo lo domina mucho los problemas estomacales y de intestino.

Celebras el cumpleaños de un familiar y te invitan a un bautizo, no seas tan confiado en tu trabajo recuerda que no todo mundo es tan buena persona como tú, en este día 17 de octubre te recomiendo poner una veladora blanca y pedirle al Arcángel Gabriel que te ayude y proteja para te vaya de lo mejor, recuerda que el amor no se compra se da así no trates de impresionar a esa persona nueva que acabas de conocer, te llega un director nuevo a tu empresa.

Leo

En el horóscopo del tarot te salió las cartas de la Estrella y Torre que te indica que es el momento de construir un patrimonio para tu futuro y empezar a crecer económicamente, tu mejor día el jueves tus números mágicos el 07 y 33 tu color el naranja.

Semana de estar muy activo en tu trabajo, decides tomar un curso de ingeniería y arquitectura recuerda que tu signo es el que le gusta crear y diseñar así que hazlo que te vas a sentir de lo mejor. Decides hablar con tu mami e invitarla de viaje y festejarla junto a tus hermanos, recibes una notificación de una demanda legal así trata de asesorarte lo mejor posible, necesitas dedicarle más tiempo al ejercicio para sentirte con más energía. Tu pareja se está cansando de ti por ser tan frio en la relación trata de platicar antes que decidan separarse definitivo recuerda que tu signo es el león él lo domina todo y a todos, pero no debes ser tan determinante en tu vida.

Tendrás una junta con tus directivos para los nuevos cambios de la empresa, te recomiendo que este día martes te des un baño de sal en grano y agua para que se limpie por completo toda tu energía, en el amor sigues conociendo, pero nada formal solo divertirse, a los Leo que están casados embarazo en puerta.

Virgo

En el horóscopo del tarot te salió las cartas del Ermitaño y la 9 de Espadas que significa que debes defender tus ideales y tus metas con toda tu fuerza que no estás solo en el camino siempre tu ángel guardián te va a ayudar a salir adelante, tus números mágicos son el 16 y 40 tu color el blanco y tu mejor día el viernes.

Semana de estar con ganas de cambiar por completo tu forma de pensamiento recuerda que tu signo se sabotea así mismo y no te deja avanzar lo que necesitas hacer es tener en tu mente la idea clara de lo que quieres hacer de tu vida y la meta que quieres alcanzar. Cuídate de dolores de cabeza y estómago son corajes guardados trata de sacar todo ese rencor, tramitas tu residencia y pasaporte, ya no compres cosas que no vas a necesitar recuerda que hay que ahorrar para tu futuro.

Este día 17 de octubre te recomiendo prender una vela blanca y pedirle al Arcángel Rafael que te ayude en todo lo que necesites y que nunca te falte salud y verás que ese día se va acercar a ti, te compras una computadora y cambias tu celular, necesitas tener un seguro de gastos médicos, realizas la compra de unos boletos de avión para el mes de diciembre.

Libra

En el horóscopo del tarot te salió las cartas del As de Oros y 9 de Copas que te dice que cualquier cambio positivo que deseas realizar en estos días se te va dar sin problemas, tu número mágico son 22 y 50 tu mejor día el miércoles tu color el morado y rojo.

Semana de mucho trabajo y cambios inesperados en tu ofician recuerda que tu signo siempre va a ser jefe o gerente en sus áreas de desempeño por eso te dan más responsabilidad, pero ya es tiempo de pedir un aumento de sueldo. Te cambias tu carro y sacas un crédito bancario, ten cuidado con problemas hormonales y del intestino trata de ir con médico y hacerte una revisión.

En tu relación amorosa trata de no ser tan desconfiado y celoso que eso nada va a hacer que tu pareja se separe de ti así trata tú mismo de no pensar tanto en eso, te busca tu mami para salir a comer, compras ropa para ti. Este día 21 de octubre te recomiendo prender una vela roja y pedirle a todos los Ángeles que ayuden a realizar lo que tanto deseas.

Escorpio

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Bastos y el 7 de espadas que te indica que debes de esperar a que todo se tranquilice para que puedas ya cambiarte de trabajo y buscar un mejor ingreso económico, tus números de la suerte es el 19 y 60 tu color el amarrillo y tu mejor día el martes.

Semana de retomar por completo todas tus obligaciones de trabajo y estudio recuerda que estás en tus días de realizar todo lo que tienes pendiente y trata ya de terminar tus estudios universitarios, recuerda ahorrar más y comprar nada que no vas ocupar porque van venir días difíciles es mejor estar preparado. Un amor nuevo llega a tu vida para cambiar por completo tu contorno, ten cuidado con problemas de envidias y chismes sobre todo en tu trabajo por eso necesitas siempre ser cauteloso y discreto con todo lo que realizas.

Vas con el médico para tu revisión y todo sale de lo mejor solo cuídate de infección del estómago, trámites de pagos de tarjeta, sacas un crédito para un departamento, cambias tu licencia de conducir, reacomodas tus muebles de tu casa para renovar tu energía, decides convivir más con la familia y recuerda que siempre tus padres te van a dar el mejor consejo y es un amor desinteresado su mejor regalo tu cariño.

Sagitario

En el horóscopos del tarot te salió las cartas del Diablo y el Mundo que te indica que es el momento de estar muy atento a tus enemigos ocultos que debes de ser más cauteloso en tu trabajo y con tus amistades. Tus números mágicos el 29 y 70 tu color el rojo, tu mejor día el lunes.

Semana de empezar con el pie derecho todas tus actividades de escuela y trabajo recuerda que estás en tu mejor etapa de crecimiento profesional, trámites de pagos de escuela y decides cambiar a uno de tus hijos de colegio, tramitas tu pasaporte y la residencia extranjera, con tu pareja amorosa estarán hablando de un relación formal, ten cuidado con problemas de golpes y problemas del intestino trata de ir con tu médico. Te buscan para invitarte a irte de viaje en el mes de diciembre recuerda que tu signo siempre necesita estar en movimiento para que su energía se renueve más.

Ten cuidado con un amigo te va a pedir prestado y es para robarte la suerte así trata de no prestar tu dinero, sigues con el ejercicio y dieta decides entrar a una competencia deportiva, trata de tomar un curso de administración o enfermería eso te va a ayudar mucho en el futuro y recuerda que el estudiar otro idioma te hace más fuerte ante la sociedad. Pídele al Arcángel Miguel que te quite todas esas malas energías que te rodean y así avanzar más tus proyectos de vida.

Capricornio

En el horóscopo del tarot te salió la cartas del Emperador y el Sol que indica que es el momento de crecer en lo profesional que se te va dar sin tropiezos los cambios positivos estos días arreglas un asunto legal a tu favor. Tu mejor día el martes, tus números mágicos 21 y 30 tu color el azul.

Semana de estar revisando todos tus documentos personales y ponerlos al día recuerda que es tiempo que te organices más y siempre tengas a la mano que vas a necesitar, eres muy bueno para prender y enseñar y eso hace que todo mundo te busque para que le ayudes, te recomiendo que este día martes te des baños de agua bendita y prendas una vela de color roja y pedirles a todos los ángeles que te liberen de todo hechizo o mala energía que este a tu alrededor.

Le compras un perfume en estos días, decides juntar a toda la familia para celebrar un cumpleaños, arreglas tu casa y la mandas a pintar para las buenas energías entren a tu vida, trata de dormir más y dejar un poco las redes sociales que eso solo te quita tiempo. En el amor eres muy protector por eso es mejor que ya no ayudes tanto a tu pareja déjalo que solo se haga fuerte en la vida, tu compatibilidad más fuerte en el amor es con los signos de Aries y Libra.

Acuario

En el horóscopo del tarot salió las cartas de la Templanza y el 9 de Oros que te dice que calma que todo va a pasar que en estos días que te prepares que viene un cambio positivo en tu ambiente laboral, tus números de la suerte son 05 y 12 tu color el amarrillo y tu mejor día el jueves.

Semana de tener la oportunidad de crecer más en tu vida laboral y no ser tan conformista recuerda que tu signo lo domina el siempre vivir bien y ya es tiempo que te hagas de un patrimonio trata de sacar un crédito bancario y comprar una casa y verás que eso te ayudará mucho en tu futuro. Realizas pagos de impuestos, cuidado con las infecciones de piel o sexual trata de ir con un médico, recuerda que no todos son tus amigos así ya no cuentes tanto tu vida personal porque te sale una traición en estos días, te llega amigo de fuera para salir a divertirse, trata de ya no comer tanto y seguir con la dieta recuerda que tu signo le gusta mucho el comer sin limitantes.

Recibes un bono o te paga hacienda un dinero que te debía de impuestos, trata de controlar tus nervios y dejar esos malos pensamientos que tu cerebro a veces te sabotea a ti mismo así tu tranquilo que todo va salir de lo mejor, compras un boleto de avión para el mes de diciembre recuerda que tu signo le gusta mucho la playa y contacto con la naturaleza.

Piscis

En el horóscopo del tarot te salió las cartas del Loco y el 3 de Copas que te dice que son tiempos de madurar y crecer en tu vida amorosa, también te indica que dejes los vicios y las malas amistades que solo roban tu buena energía, tu mejor día el miércoles, tus números mágicos son el 03 y 88 tu color el rojo y verde.

Semana de sacar todo esas energías negativas que están alrededor tuyo y volver a estar con toda la buena actitud, recuerda que tu signo son dos peces encontrados y amarrados y eso te hace a veces estar muy confundido con lo que quieres en tu futuro por necesitas siempre concéntrate en tu objetivo y llegar a tu meta, te llega un dinero extra por comisiones, te invitan a salir de viaje para el mes diciembre, tramitas tu seguro social, tendrás una gran sorpresa familiar y será un embarazo por parte de un hermano.

Ya no seas tan intenso en el amor y trata de relajarte y disfrutar tu relación amorosa, recuerda que en la vida uno tiene que ser agradecido para que te siga yendo de lo mejor, le regalas a tu mami un reloj y perfume, un amor del signo de Tierra te estará buscando para salir, trata de no platicar de más en el trabajo que te van estar rodeando los chismes así se prudente, ya es tiempo que tu negocio crezca más así trata de buscar un socio para una inversión más fuerte, te compras una bicicleta para hacer ejercicio.

