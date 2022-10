Selena Gomez y Hailey Bieber posan juntas por primera vez para desmentir rivalidad

Foto: KEVIN WINTER / FRAZER HARRISON FOR THE RECORDING ACADEMY / Getty Images

Tras desmentir su rivalidad, Selena Gómez y Hailey Bieber sorprendieron en redes sociales al posar juntas por primera vez en la gala del Academy Museum de Los Ángeles, California.

Hace unas semanas Hailey Bieber acabó con las especulaciones en torno a una supuesta rivalidad con Selega Gómez, incluso negó haber provocado la ruptura entre la cantante y Justin Bieber cuando estos tenían una relación en 2018; sin embargo, ambas celebridades acabaron de una vez por todas con los rumores de enemistad durante la segunda gala del Academy Museum de Los Ángeles, en California, donde aparecieron posando juntas para demostrar que entre ellas solo existe respeto y una relación cordial.

En la imagen que fue publicada por el fotógrafo profesional de celebridades, Tyrell Hampton, Selena Gómez aparece sosteniendo la pierna de la esposa de Bieber, mientras la modelo aproxima su rostro al de la cantante.

Más tarde se filtraron otro par de fotografías en redes sociales, en una de ellas ambas aparecieron nuevamente posando de pie y abrazadas, mientras que, en una tercera imagen, la ex estrella infantil tomó por la cintura a la esposa de Justin Bieber, imágenes que podrían poner punto final a los ataques que constantemente se generan.

La primera en hablar del polémico tema fue Hailey Bieber, quien durante un podcast expresó un profundo respeto hacia Selena Gómez, asegurando que su relación con el cantante comenzó cuando este ya se había separado de la actriz, con lo que puso fin a los rumores que la señalaban como la tercera en discordia.

“Cuando comenzamos, él no estaba en una relación. Nunca. No es de mi carácter el meterme con la relación de otra persona. Nunca estuve ni estoy interesada en hacerlo. Punto. Nunca estuve con él cuando él estaba en una relación con otra persona”, explicó.

Tras las declaraciones de Hailey realizadas a finales de septiembre, Selena Gómez puso un alto a las críticas que había recibido la modelo por parte de sus fans.

“Lo único que tengo que decir es que me parece irónico ver esto (de mis propios fans) cuando he lanzado un disco que precisamente emplea palabras amables y positivas. Porque eso es exactamente lo que quiero. Ya está. Nada de lo que he presenciado viene de mí”, expresó Selena Gómez.

También te puede interesar:

–Selena Gomez le pide a sus fanáticos más radicales que dejen en paz a Hailey Bieber

–Hailey Bieber aclara que cuando comenzó su relación con Justin Bieber él no tenía ninguna pareja

–Selena Gómez celebra el día de la salud mental con un avance del nuevo documental: “Selena Gomez: My Mind & Me”