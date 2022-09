Selena Gomez le pide a sus fanáticos más radicales que dejen en paz a Hailey Bieber

Durante una larga temporada, los internautas más crueles y ciertos seguidores acérrimos de Selena Gomez no han dejado de volcar todo su odio y frustración contra la modelo Hailey Bieber, de la que se ha llegado a decir que se interpuso entre la actriz y su antiguo novio, el cantante Justin Bieber, para acabar conquistando al intérprete y humillar así a la antigua estrella Disney.

Durante su última entrevista, Hailey negó rotundamente haber iniciado su relación amorosa cuando el artista todavía seguía con Selena, y reveló además que entre ellas existe una relación cordial tras haber mantenido varias conversaciones al respecto. Nada de eso parece haber aplacado a determinados usuarios de las redes sociales, quienes siguen atacando a Hailey y dirigiéndole todo tipo de exabruptos y acusaciones infundadas.

La intérprete, cantante y, desde hace un año, protagonista de la exitosa serie ‘Solo asesinatos en el edificio’ no ha tardado en echar mano de su cuenta de TikTok para reprender duramente a esos “trolls” que, a su juicio, se hacen pasar por sus admiradores y lo utilizan de mera excusa para sembrar la discordia entre las dos mujeres. A ellos les ha exigido que cesen su campaña de acoso contra la modelo y cambien totalmente de actitud.

“Creo que hay cosas que no necesito saber, pero que me parecen asquerosas y viles. Nadie, jamás, debería hablar de la forma en que he sido testigo últimamente. Lo único que tengo que decir es que me parece irónico ver esto [de mis propios fans] cuando he lanzado un disco que precisamente emplea palabras amables y positivas. Porque eso es exactamente lo que quiero. Ya está. Nada de lo que he presenciado viene de mí, y quiero que todos vosotros lo sepáis y entendáis que no hay nada más importante”, ha declarado la estrella.

También te pueden interesar:

–Hailey Bieber aclara que cuando comenzó su relación con Justin Bieber él no tenía ninguna pareja

–Selena Gomez muestra su lado más vulnerable en “My Mind & Me”, documental de AppleTV

–Video: Selena Gomez muestra en house tour la mansión de playa donde graba su reality show