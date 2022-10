Cazzu despierta sospechas de embarazo tras casi desmayarse en pleno concierto: “¡Uy! me mareo”

Cazzu levantó sospechas de embarazo tras sufrir un mareo en pleno concierto, hecho que no ocultó y decidió sincerarse frente a sus fanáticos para continuar con el show sentada ¿Será que Christian Nodal podría convertirse en padre muy pronto?

Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, se presentó el pasado fin de semana en Santa Fe, Argentina, pero en esta ocasión volvió a dar de qué hablar en redes sociales luego de sufrir un mareo por lo que tuvo que parar por un momento el show, pero mientras lograba reponerse le explicó a sus fanáticos lo que estaba sucediendo.

El momento fue expuesto a través de las redes sociales, en donde comenzó a circular el video en el que se le escucha decir que está teniendo un día complicado y que prefería estar sentada para evitar un desmayo, algo que nunca antes se había visto en una de sus presentaciones.

“¿Cuándo me han visto sentada en una silla en el show?, en ningún lado, hoy tengo un día complicado, entonces no estoy perreando y saltando ahí con ustedes porque siento que… ¡Uy! me mareo y es importante terminar el show”, se le escucha decir a la novia de Christian Nodal.

Asimismo, le pidió a su equipo tener paciencia y hasta bromeó un poco con la posibilidad de sufrir un desmayo durante el show, asegurando que sería el titular del día siguiente.

“El equipo no se asuste, vamos a lograrlo y si me desmayo no pasa nada, que voy a despertar les juro, esperemos que no porque mañana viral: ‘La Cazzu desmayada en el escenario‘. No, me esperan a que yo me despierte y terminamos el show”, sentenció la cantante de 28 años.

Aunque algunos fans de inmediato le gritaron que estaba embarazada, Cazzu prefirió no hacer caso a los comentarios y enseguida pidió a los presentes disfrutar el show y levantarse a bailar como siempre lo han hecho.

“No me pueden ver saltando ahí con todos ustedes bajando porque no me siento en las condiciones como para esa situación, pero ustedes háganlo. Voy a cantarles una canción, nos morimos con eso, nos desmayamos”, añadió a continuación.

La serie de clips que fueron compartidos en TikTok también causaron gran revuelo entre los fanáticos de Christian Nodal, pues podría tratarse del primer hijo de la pareja que expuso su romance en junio pasado. @cazzuglobal Respuesta a @danaeshantall Cazzu contando que tiene un día complicado parte 2 #cazzu #cazzuoficial #cazzufans #santafe #nenatrampa #nenatrampatour #fypシ #fyp #fypシ #parati #viral ♬ sonido original – Cazzu

