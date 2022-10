Cazzu usó hilo dental mínimo. La “Nena Trampa” de Nodal incendió el Luna Park

La novia de Christian Nodal, Cazzu, sigue en su Nena Trampa Tour 2022 y le tocó a la capital del país que la vio nacer Buenos Aires, Argentina. Ahí se presentó en el Luna Park con un atuendo muy particular y un hilo dental mínimo con el que se puso de espalda y meneó su colita al ritmo de su trap. No hay duda que la hermosa argentina incendió el lugar.

A pesar que tiene muchos años trabajando en la industria del género urbano, el impacto que ha tenido Cazzu en los últimos meses ha sido abrumador. No solo por su romance con el cantante de regional mexicano Christian Nodal, de quien está muy enamorada y él le corresponde sino por su música, lo desenfrenadas de sus letras y por supuesto su increíble sensualidad. La Nena Trampa apareció en tarima con una especie de traje de novia sexy pero vistiendo un mínimo hilo dental, que dejó a la vista sus atributos en frente de miles de personas en el Luna Park de Argentina.

Muchos compararon en Instagram su atuendo con los de Lady Gaga. Ella y la cantante Sia son fans de los grandes accesorios como el lazo gigante blanco que usó Cazzu en su cabeza. Por otro lado, aunque llevaba puesta una tanga hilo dental, el modelo del outfit era bien particular. Tenía una especie de tela larga en el centro. Lo modificó luego por uno con tanga blanca de látex que puso a muchos a botar la baba. View this post on Instagram A post shared by Cazzu Data (@cazzudataoficial)

Aunque siempre tiene un estilo muy gótico es increíblemente hermosa y, aunque por ocasiones no parezca, tiene un cuerpazo. No hay duda que a Christian Nodal le gustan las mujeres hermosas y muy sexys, su ex Belinda también es un ejemplo de eso. Entre los fans del cantante de regional, Cazzu ha tenido muy buena acogida. Siempre muestra signos de amor profundo por el mexicano y además es muy simpática. View this post on Instagram A post shared by Cazzu Data (@cazzudataoficial)

No hay duda que La Nena Trampa sigue creciendo impresionantemente y trabajando muy duro. Así que no es de extrañar que dentro de nada la veamos cosechando galardones al mejor estilo de La Bichota Karol G y Becky G. Aquí les dejamos su videoclip llamado “Isla Velde“.

