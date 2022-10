Drew Barrymore aseguró que se mantiene “pura y casta” desde que se divorcio en 2016

La actriz estadounidense Drew Barrymore puso fin a su matrimonio con William Kopelman hace seis años. Desde entonces, la famosa no se ha dejado ver acompañada, y de acuerdo a sus más recientes declaraciones, tampoco le ha ‘dado vuelo a la hilacha’ en el ámbito sexual. ¿Cuál es la razón? Aquí te lo contamos.

Fue a través de su blog personal que la protagonista de historias como “Los Ángeles de Charlie” y “50 First Dates” habló sin tapujos sobre su vida sexual e hizo una profunda reflexión sobre la etapa en la que se encuentra.

Barrymore fue clara sobre la razón por la que no tiene sexo desde hace seis años, específicamente tras poner punto final a su matrimonio con William Kopelman en 2016.

En su texto, la famosa narró cómo fue que llegó a la conclusión de hablar sobre su intimidad. “El otro día llegué a un entrenamiento y una mujer me dijo: ‘Oye, te pareces a Drew Barrymore, excepto que tú pareces tener bienestar mental y además… ella odia el sexo'”, detalló.

Al respecto, la histrionisa indicó que si bien su visión del sexo no es tan drástica como la que el público cree, sí que a lo largo de estos años se ha enfocado en su crecimiento personal y en la crianza de sus hijas.

Drew Barrymore confesó que a sus casi 48 años sus pensamientos sobre las relaciones íntimas “son muy distintos a los que tenía antes”. Añadió que “desde que entré en la vida de madre soltera no he podido tener una relación íntima. He tenido el honor y el placer de trabajar en mí misma y aprender qué es criar a tus hijas, algo nuevo que no tuve nada claro mientras yo crecía”.

La reconocida artista argumentó que no se niega a darle una nueva oportunidad al amor; sin embargo, sus prioridades han cambiado: “Soy alguien que está comprometida al cien por cien con fomentar cómo se supone que las niñas, mis hijas y yo misma como mujer debemos funcionar en este mundo”, finalizó.

