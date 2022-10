No fueron bien recibidas: Directiva de Tigres responde tras las polémicas declaraciones de Miguel Herrera, quien dijo que tiene un “equipo viejo”

Vaya polémica que se desató después de que Miguel Herrera justificara el fracaso de Tigres en el Apertura 2022 diciendo que “este equipo ya está viejo para el fútbol”, ya que no sólo la afición se le fue a la yugular, sino que ahora también la directiva dijo no estar de acuerdo con lo dicho por su director técnico.

Miguel Culebro, presidente del equipo, fue el primero en contradecir a Herrera, al decir que no comparte las declaraciones del técnico y recordar que se encuentran trabajando para conseguir volver a un Mundial de Clubes, que es su próximo objetivo.

“No comparto las declaraciones de Miguel, por supuesto que no. El promedio de edad ahí está. Al final del día, en año y medio hay dos semifinales, dos cuartos de final. No es lo que buscamos, algo nos ha faltado, pero por eso analizamos que nos está faltando para trabajar y que no vuelva a pasar. Viene un torneo importante que lo queremos jugar para volver a un Mundial de Clubes”, comentó en entrevista a los medios afuera del Estadio Universitario.

Por otra parte, el director deportivo del equipo, Antonio Sancho, también discrepó y le recordó al “Piojo” que en torneos recientes han bajado el promedio de edad, así como que un buen plantel se arma con una buena combinación de juventud y experiencia, que es lo que han buscado.

“Hemos ido rejuveneciendo el plantel, han llegado jóvenes al equipo y es una mezcla de juventud y experiencia, como tienen que ser los planteles, y estamos en ese análisis para ver qué es lo que sigue”, explicó el exfutbolista.

Advierten al Piojo que no podrá estar en Qatar durante todo el Mundial

Finalmente, el presidente de los felinos fue cuestionado sobre si permitiría que Miguel Herrera cumpliera con su compromiso de viajar a Qatar para formar parte de la plantilla de analistas que llevará Telemundo para sus transmisiones y respondió tajante que el DT deberá estar presente en Nuevo León durante toda la pretemporada, misma que iniciará el 28 de noviembre, ocho días después de que inicie el Mundial y 20 antes de que concluya.

“¿El tema de Miguel? Sí, sé que tiene ese compromiso, en vacaciones creo que podemos y tenemos que hacer lo que nos convenga mientras sean en sus vacaciones, pero debe estar aquí para el inicio de pretemporada. Nadie está por encima de la institución”, concluyó.

