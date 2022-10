Thibaut Courtois reconoció a Ibai Llanos que jugar Among Us en 2020 lo convirtió en mejor portero

El pasado lunes la revista France Football realizó la gala de premiación del Balón de Oro masculino y femenino, pero también entregó otros galardones como mejor portero de la temporada. Ese reconocimiento fue para el guardameta del Real Madrid, Thibaut Courtois.

El belga obtuvo el premio Lev Yashin, pero quedó séptimo en el top general para el Balón de Oro 2022. Tras finalizar la gala, Courtois ofreció varias entrevistas y llamó poderosamente la atención la conversación que tuvo con el streamer español Ibai Llanos, a quien reconoció que jugar Among Us en el 2020 le hizo mejor portero.

“¿Te acuerdas cuando jugabas al Among Us en 2020 y decían: ‘cuidado y le perjudica’? Toma, mejor portero del mundo”, dijo Ibai. A lo que Courtois respondió: “Esa pandemia mentalmente me ha ayudado mucho, la verdad es que lo pasé muy bien y creo que después de la pandemia se ha visto al mejor Courtois y la gente me ha conocido mejor”.

Ibai repicó con una segunda pregunta y cuestionó al guardameta sobre si jugar al Among Us lo había hecho mejor futbolista. Thibaut no dudó al responder: “Claro, claro han sido risas y sirvió para estar más cerca de la gente en España”.

Cuando la pandemia de la covid-19 llegó a su punto más álgido en Europa, la actividad futbolística se tuvo que detener al menos tres meses. El streamer Ibai Llanos comenzó a organizar partidas del videojuego del momento para ese entonces: Among Us.

El influencer tuvo tanta repercusión que llegó a jugar en directo con futbolistas como Neymar Jr., Sergio Kun Agüero y Thibaut Courtois. Con estos últimos dos forjó una amistad que se mantiene hasta el día de hoy.

La entrevista con Ibai fue una de las más positivas de la noche, pues en las demás mostró un tono serio y crítico hacia la organización por dejarlo en el séptimo lugar del top al Balón de Oro a pesar de haber sido determinante para el Real Madrid en la consecución de sus títulos.

“Ganas LaLiga y ganas la Champions, tu equipo gana gracias a tus paradas y solo quedas séptimo. En el top-10 no había ni tan siquiera un defensa. Al menos este año se han inventado el trofeo de mejor portero”, analizó el belga que realizó más de 60 atajadas durante toda la UEFA Champions League y nueve de ellas en la final ante el Liverpool. Thibaut Courtois y su disconformidad con los criterios de selección para el Balón de Oro.pic.twitter.com/JF34xQ86U0— VarskySports (@VarskySports) October 18, 2022

