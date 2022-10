En ajustados shorts María Chacón se luce desde el gimnasio después de su rutina de ejercicios

María Chacón ha subido la temperatura en Instagram tras publicar una selfie que la muestra en el gimnasio, poco después de terminar sus ejercicios y usando unos ajustados shorts negros. La imagen encantó a sus seguidores, que en esa red social suman ya más de un millón.

La bella actriz mexicana también compartió una foto en la que aparece en bikini y presumiendo su bronceado; fue su manera de regresar formalmente a las redes sociales, lo cual reflejó en el mensaje que escribió: “Después de 4 meses de no postear, ya ya ya fue mucho… holi ya volví ✌️😋”.

Todo está listo para el estreno en México -el 24 de octubre- de “Cabo”, la telenovela en la que María Chacón lleva uno de los roles coestelares y en la que comparte créditos con Bárbara de Regil, Rebecca Jones y Eva Cedeño. En la historia su personaje es “Rebeca Chávez”. View this post on Instagram A post shared by CABO (@cabotelenovela)

