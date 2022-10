Fundación busca que registros de asesinato de JFK sean públicos; demandan a Biden y a los Archivos Nacionales

La mayor fuente en línea del país de registros del asesinato de John F. Kennedy ha demandad al presidente Joe Biden, así como a los Archivos Nacionales para obligar al Gobierno federal a publicar todos los documentos restantes relacionados con el asesinato del presidente estadounidense, así lo dio a conocer NBC News.



De acuerdo con el medio antes citado, la Fundación Mary Ferrell presentó la demanda federal el miércoles, un año después de que Biden emitiera un memorándum en el que posponía la publicación de un último trozo de 16,000 registros reunidos en virtud de la Ley de Recogida de Registros del Asesinato del Presidente John F. Kennedy de 1992, que el Congreso aprobó sin oposición en respuesta a JFK, la película de Oliver Stone nominada al Oscar.

“¿Qué están ocultando?”

“Ya es hora de que el Gobierno se ponga las pilas y obedezca el espíritu y la letra de la ley”, dijo el vicepresidente de la Fundación Mary Ferrell, no partidista, Jefferson Morley, experto en el asesinato y la CIA.



Morley también indicó que “se trata de nuestra historia y de nuestro derecho a conocerla”.



En tanto, Robet Kennedy Jr., hijo del hermano de JFK, indicó que el crimen de su tío fue “trascendental” un “crimen contra la democracia estadounidense” y que la ley exige “que se publiquen los registros. Es extraño. Han pasado casi 60 años desde la muerte de mi tío. ¿Qué están ocultando?”.



De acuerdo con el medio citado, los expertos en el tema creen que los registros inéditos o muy redactados no incluyen pruebas irrefutables que demuestren que otras personas fueron cómplices de Lee Harvey Oswald del asesinato de JFK.



“Lo que creo que sucedió, en pocas palabras, es que Oswald fue reclutado en un complot deshonesto de la CIA”, dijo Mowatt-Larssen, dijo el experto y ex agente de la CIA, Rolf Mowatt-Larseen.



Esta declaración llega a la par de la demanda entablada por la fundación que argumenta que las agencias federales no han seguido la ley y que tanto la orden ejecutiva de Biden, así como la demora anterior de Trump violaron el estatus de 1992 y han solicitado que declare como nulo el memorando de Biden y que divulgue los registros como pretendía el Congreso hace 30 años.

