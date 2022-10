Revelan que a Decio de María le gustaba irse “de pedo” con los jugadores de la Selección Mexicana

Néstor de la Torre, el director de Selecciones Nacionales de México entre el 2008 y el 2010, quien vivió como jefe la famosa fiesta donde los jugadores del Tri metieron al hotel de concentración “25 mujeres y un travesti”, continuó revelando detalles poco conocidos de la época en la que trabajó con el equipo y este miércoles contó otras indisciplinas, que también involucran a Decio de María, el entonces presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF)

De acuerdo con el nuevo adelanto de la entrevista que le realizó el periodista David Medrano, al mandamás de la federación le gustaba enfiestarse con los elementos de la Selección Mexicana.

“Tenía muchos problemas con mis jugadores que mandaba de fuera, desde selección mayor, no tenía información de ellos. ¿Qué hicieron?, ¿qué no hicieron? Lo peor: ‘ah, es que regresaron’, ¿y en la noche?, pues se fueron de pedos ¿y sabes con quién? Decio (de María), ¡le gustaba irse con ellos!”, reveló, para sorpresa de su interlocutor.

“Yo me enojaba. El único que no tomaba esos ritmos era Ramón Morales, porque ese se comporta serio y profesional. Pero que si iban o que llegaban o que no… hubo veces que ya decíamos en la Selección ‘que no se regresen, se quedan ahí y se regresan al día siguiente, que duerman bien’. Jugaban el miércoles, me llegaban el jueves hechos pedazos para jugar el sábado”, complementó.

Nestor de la Torre revela que un importante directivo de la Femexfut se iba de fiesta con los seleccionados. El jueves el estreno. pic.twitter.com/wjrLZ1JfY1 — david medrano felix (@medranoazteca) October 18, 2022

La entrevista completa con el exdirectivo será publicada este jueves 20 de octubre a las 9pm ET / 7pm PT en los canales oficiales de Facebook y YouTube del periodista.

