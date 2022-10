Le ganó la calentura: Cristiano Ronaldo rompió el silencio y explicó su último berriche

Luego de que el video de la última pataleta de Cristiano Ronaldo se hiciera viral y le diera la vuelta al mundo, el astro portugués rompió el silencio y habló sobre el tema, culpando de su actitud al calor del momento.

A través de su cuenta oficial de Instagram, CR7 publicó una carta en la que justificó su actitud, al marcharse al vestidor durante un partido del Manchester United minutos antes de que terminara, abandonando a sus compañeros que se batían en la cancha y visiblemente molesto porque el DT decidió dejarlo en la banca.

Su mensaje inició explicando que sigue siendo el mismo de hace 20 años y que siempre ha sido respetuoso y profesional, con toda la gente que lo rodea.

“Como siempre he hecho a lo largo de mi carrera, trato de vivir y jugar con respeto hacia mis compañeros, mis adversarios y mis entrenadores. Eso no ha cambiado, yo no he cambiado. Soy la misma persona y el mismo profesional que he sido durante los últimos 20 años jugando futbol de élite, y el respeto siempre ha jugado un papel muy importante en mi proceso de toma de decisiones”, escribió.

Posteriormente llegó la justificación. El astro señaló que siempre ha intentado ser un buen ejemplo, pero que en ocasiones no puede lograrlo y que esta vez lo venció “el calor del momento”.

“Empecé muy joven, los ejemplos de los jugadores mayores y más experimentados siempre fueron muy importantes para mí. Por eso, más adelante, siempre he tratado de dar el ejemplo yo mismo a los jóvenes que crecieron en todos los equipos que he representado. Desafortunadamente, eso no siempre es posible y, a veces, el calor del momento saca partes de nosotros“, manifestó “El Comandante”.

Finalmente, el delantero advirtió que no bajará los brazos y que resisitrá más ante la presión, algo que es el pan de cada día en un equipo como los Red Devils.

“En este momento, siento que debo seguir trabajando duro en Carrington, apoyar a mis compañeros y estar listo para todo en cualquier juego. Ceder a la presión no es una opción. nunca lo fue. Esto es el Manchester United, y unidos debemos resistir. Pronto estaremos juntos de nuevo”, concluyó Cristiano.

Vale recordar que Cristiano Ronaldo atraviesa el momento más difícil de su carrera, ya que en 12 partidos sólo ha marcado dos goles y sus minutos de juego se han reducido notablemente bajo las órdenes de EriK Ten Hag, quien, por si fuera poco, lo dejó fuera de la convocatoria contra el Chelsea, próximo rival de los Red Devils.

También puede interesarte: