Érick Aguirre le propinó una dolorosa plancha a Hinestroza que lo dejó en camilla: el mexicano fue a los vestidores a disculparse con su rival

Rayados de Monterrey quedó al borde de la eliminación en las semifinales de la Liga MX. “La Pandilla” fue ampliamente superada 5-2 por el Pachuca en un partido que se desarrolló en el Estadio Hidalgo. Sin embargo, una expulsión influyó para que el conjunto de Guillermo Almada tuviese una ventaja más cómoda en la serie. La noche se oscureció aún más para Vucetich con el terrible planchazo de Érick Aguirre.

Corría el minuto 60 de partido, cuando Érick Aguirre sería el protagonista de una jugada que rápidamente lo convertiría en el villano del encuentro. El mexicano realizó una entrada muy imprudente sobre el colombiano Marino Inestroza. El principal le había mostrado la tarjeta amarilla tras la infracción, pero luego de verificar la jugada en el VAR, el juez determinó que Aguirre debía ser expulsado del encuentro.

No está de más destacar que Marino Hinestroza solo tenía algunos segundos en el campo. Luego del incidente con Aguirre, el colombiano tuvo que ser retirado del partido. Antes de la desatención del futbolista de Rayados de Monterrey, el partido permanecía igualado con un 3-2 en el marcador.

Aguirre quiso disculparse

A través de las redes sociales quedó una imagen para aplaudir dentro del fútbol mexicano. Érick Aguirre decidió visitar el vestuario rival para disculparse y conocer el estado de salud de su rival. “Una disculpa, las personas que me conocen saben que no soy una mala persona. Ojalá no sea nada grave”, dijo el azteca. 🤜🏼🤛🏼 | El futbol es de caballeros, ánimo @Erickg_14



¡Fuerza @marinoangulo02! #PachucaSomosTodos🤍💙 pic.twitter.com/jqy1WvppfO— Club Pachuca (@Tuzos) October 21, 2022

El encuentro entre Hinestroza y Aguirre finalizó con un abrazo fraternal entre dos futbolistas que se declararon la “guerra” dentro del campo, pero fuera de él son un par de colegas.

También te puede interesar:

° Juan Carlos Osorio arremetió contra los jugadores y clubes del fútbol mexicano

° Ex jugador de la Liga MX se declaró culpable de intentar ingresar a personas indocumentadas a Estados Unidos

° Chivas de Guadalajara no querría a Hugo Sánchez en el banquillo: el “Pentapichichi” quedaría descartado del Rebaño Sagrado