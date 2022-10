Investigador de ingredientes: Carbón activado en la pasta de dientes

¿Puede la pasta de dientes con carbón activado blanquear los dientes? Los expertos explican por qué el popular producto puede suponer algunos riesgos para tu salud bucodental.

By Catherine Roberts

En lugar de la espuma blanca que la mayoría de nosotros producimos normalmente al cepillarnos los dientes, los dentífricos de carbón activado recubren los dientes (temporalmente) con una pasta oscura. Sin embargo, a pesar de sus tonos oscuros, muchas empresas afirman que estos productos blanquean los dientes.

Las pastas dentales con carbón activado son cada vez más comunes, y están disponibles no solo en empresas emergentes como Evo y Hello, sino también en las de los incondicionales del sector, como Colgate y Oral-B. Sin embargo, las evidencias sobre su capacidad para blanquear los dientes son contradictorias y pueden ser más perjudiciales que beneficiosas.

Aquí te explicamos las afirmaciones de los productos de pasta de dientes con carbón, su eficacia real y los posibles efectos no deseados.

¿Qué es el carbón activado?

El carbón activado es similar al carbón que sueles usar en la cocina, pero ha sido tratado térmicamente para hacerlo mucho más poroso. Esto, a su vez, hace que sea muy absorbente y capaz de atrapar otras sustancias químicas. En circunstancias limitadas, se usa a veces en medicina de urgencias para tratar casos agudos de intoxicación o sobredosis.

El carbón activado se usa desde hace mucho tiempo para limpiar los dientes debido a su capacidad de abrasión. Según un análisis del British Dental Journal de 2019, las etiquetas de algunas pastas dentales modernas afirman que el carbón absorbente funciona uniéndose a la placa y a las manchas de los dientes, que luego se eliminan con el cepillado.

¿La pasta de dientes con carbón favorece la salud bucodental?

Las pastas dentales con carbón activado se benefician de una especie de halo de salud, ya que las personas consideran el carbón activado como un ingrediente más “natural”.

“Las personas quieren creer que es una gran alternativa a la pasta de dientes regular”, dice Edmond R. Hewlett, DDS, asesor de consumidores de la Asociación Dental Americana y profesor de la Facultad de Odontología de la UCLA en Los Ángeles. Sin embargo, desafortunadamente, “no hay ninguna prueba convincente de que el uso de la pasta de dientes con carbón activado tenga alguna ventaja”, afirma Hewlett.

En el artículo del British Dental Journal, por ejemplo, los investigadores no encontraron pruebas que respalden muchas de las afirmaciones que hacían los vendedores de pasta dental con carbón respecto a la mejora de la salud bucodental. De hecho, muchas pastas dentales elaboradas con carbón activado no contienen fluoruro, que, según Hewlett, tiene más pruebas sólidas que apoyan su beneficio para la salud bucodental que cualquier otro ingrediente en una pasta dental.

“Si usas pasta dental con carbón activado y no contiene fluoruro, te estás perdiendo los enormes beneficios de usar fluoruro para prevenir las caries”, dice.

Además, los autores del artículo afirman que incluso si una pasta dental con carbón activado contiene fluoruro, la presencia del carbón absorbente podría atrapar el fluoruro, haciéndolo menos disponible para proteger y fortalecer los dientes.

¿Puede la pasta dental con carbón activado blanquear los dientes?

Al igual que otras pastas dentales blanqueadoras, las versiones con carbón activado no pueden blanquear los dientes de forma muy eficaz para darles brillo, como pueden hacer los dentistas con los tratamientos de blanqueamiento en el consultorio.

En cambio, las pastas dentales blanqueadoras actúan principalmente eliminando o previniendo las manchas superficiales, al menos en teoría. En la práctica, la eficacia de las pastas dentales blanqueadoras en general no está del todo clara, según un análisis de 2019.

Aun así, las pastas dentales con carbón activado suelen ser abrasivas, por lo que al menos tienen el potencial de raspar las manchas de los dientes o de evitar que se formen en primer lugar, según el artículo del British Dental Journal.

Los estudios han encontrado resultados contradictorios con respecto a la eficacia de las pastas dentales con carbón activado para blanquear. Un estudio realizado en 2021 por dentistas de Irán encontró que las pastas dentales con carbón activado tenían algunos efectos blanqueadores, aunque no eran más eficaces que una pasta dental blanqueadora sin carbón activado.

Por otro lado, un estudio brasileño de 2019 encontró que una pasta dental a base de carbón activado no blanqueaba los dientes tan bien como otras blanqueadoras (como la que usa peróxido de hidrógeno).

En cualquier caso, a corto plazo, las pastas dentales con carbón activado pueden empeorar el aspecto de los dientes, no mejorarlos.

“El carbón activado tiñe la placa de color verde, por lo que se requiere un gran esfuerzo para eliminarla de los dientes”, afirma Linda Greenwall, BDS, odontóloga y especialista en prótesis y odontología restauradora de Londres, y una de las autoras del artículo del British Dental Journal. “La boca se pone negra con la pasta de dientes, y puede ser desconcertante tener este color en la boca”.

También hay una contrapartida importante con cualquier pasta de dientes blanqueadora abrasiva, incluidas las fabricadas con carbón activado: cuanto mejor sea una pasta dental para raspar las manchas de la superficie de los dientes, más probable será que también raspe y dañe la superficie dura y protectora del esmalte de los dientes.

¿Son seguras las pastas dentales con carbón activado?

El principal riesgo de la pasta dental con carbón activado parece estar relacionado con su capacidad de abrasión.

“Si es demasiado abrasivo, con el tiempo puede provocar sensibilidad en los dientes”, dice Linda Cheng, DDS, profesora clínica asociada de la Facultad de Odontología de la Universidad de Texas A&M.

Según la Asociación Dental Americana (ADA por sus siglas en inglés), algunas de las primeras investigaciones sobre la pasta dental con carbón activado sugirieron que, si su objetivo es el blanqueamiento, un exceso de abrasividad podría ser incluso contraproducente, ya que eliminaría demasiado esmalte y dejaría al descubierto la capa más amarilla de la dentina que hay debajo. La pérdida de esmalte también puede hacer que los dientes sean menos fuertes y más propensos a astillarse, dice Hewlett.

Las pastas dentales abrasivas también pueden suponer algunos riesgos adicionales para los dientes, dice Hewlett. Normalmente, las encías cubren la superficie de la raíz de un diente. Pero las pastas dentales abrasivas pueden contribuir a la retracción de las encías, es decir, a que el tejido gingival se separe de los dientes y deje expuesta la superficie de las raíces.

Eso es un problema porque la raíz expuesta deja de estar protegida por el esmalte y, por tanto, es más propensa a la caries. Y seguir cepillando con una pasta de dientes abrasiva puede dañar aún más la superficie de la raíz expuesta menos protegida.

Estos problemas solían ser más comunes, dice Hewlett, cuando en las tiendas se vendían pastas dentales más abrasivas con mayor frecuencia que en la actualidad. La mayoría de las marcas convencionales que se encuentran en los estantes de las farmacias hoy en día no suelen ser demasiado abrasivas para los dientes, añade.

Las investigaciones existentes han descubierto que las pastas dentales con carbón del mercado varían en sus niveles de abrasividad, por lo que los distintos productos pueden suponer diferentes niveles de riesgo.

Aun así, a menos que una pasta de dientes tenga el sello de aceptación de la ADA, que certifica que no es lo suficientemente abrasiva como para causar daños a lo largo de toda la vida de uso, es difícil para un consumidor saber si una pasta de dientes puede ser demasiado áspera para sus dientes. Actualmente, ninguna pasta dental con carbón activado ha obtenido ese sello, según una búsqueda en la lista de productos de la ADA.

En el caso de la pasta dental con carbón activado, probablemente sea mejor evitar el riesgo de utilizar un producto que puede llegar a ser demasiado abrasivo, dice Hewlett.

“Si no estamos seguros, y si hay alguna evidencia de que la abrasividad es una preocupación, entonces eso debería ser motivo de precaución”, dice.

¿Qué pasa con otras pastas dentales “naturales”?

La popularidad de la pasta dental con carbón activado puede deberse, en parte, a que muchos consumidores buscan productos de cuidado personal, incluidas las pastas dentales, con ingredientes más naturales.

Según la empresa de estudios de mercado Mintel, por ejemplo, el 62 % de los adultos está interesado en productos de cuidado bucal fabricados con materiales ecológicos. Y aunque algunos de estas pastas dentales alternativas pueden funcionar bien, vale la pena reiterar la importancia de utilizar una que contenga fluoruro.

Por ejemplo, Cheng establece un contraste entre el fluoruro y un sustituto del fluoruro muy utilizado, el xilitol. Sí, dice, el xilitol tiene algunas propiedades antibacterianas. Pero sigue sin tener la capacidad del fluoruro para combatir las caries, que puede ayudar a fortalecer el esmalte de los dientes si se ha debilitado por la caries.

Hay un tipo de la llamada pasta dental natural que sí tiene un claro beneficio para algunas personas, según Cheng. Las pastas dentales elaborados sin el ingrediente espumante lauril sulfato de sodio (SLS) pueden ser una buena opción para las personas propensas a las úlceras bucales.

Un análisis realizado en 2019 en la revista Journal of Oral Pathology and Medicine, que examinó las investigaciones publicadas anteriormente, encontró que, aunque son pocos los estudios que han abordado esta cuestión, las pruebas que existen sugieren que las personas con úlceras bucales recurrentes podrían beneficiarse del uso de una pasta dental sin SLS.

“En general, si te planteas probar un nuevo tipo de pasta dental, pregunta primero a tu dentista”, recomienda Hewlett. Tu dentista puede ayudarte a averiguar si algún nuevo producto para el cuidado bucal puede funcionar para ti. Si va a pasar un tiempo antes de tu próxima cita con el dentista, asegúrate de usar al menos una pasta dental que contenga fluoruro. Y, especialmente si se trata de una pasta dental blanqueadora, es posible que quieras comprobar si tiene el sello de aceptación de la ADA.

Y recuerda que el hecho de que un producto se comercialice como “natural” no significa que sea automáticamente mejor para ti. “La arena de la playa es natural, pero no conviene cepillarse los dientes con ella”, dice Hewlett.

