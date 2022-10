Jill Biden defiende a su hijo, quien es investigado: “Hunter es inocente”

La esposa de Joe Biden defendió a su hijo Hunter Biden, durante una entrevista para la cadena NBC en donde dijo que siempre le dará todo su apoyo y amor, ya que asegura que es inocente de todo lo que se le está acusando. Hunter Biden enfrenta una investigación federal.

La primera dama afirmó que su hijo Hunter es inocente, luego de la investigación que se lleva en su contra con relación un arma que compró y que mintió para adquirirla.

?Todos y su hermano han investigado a Hunter. Siguen en eso, y en eso, y en eso. Sé que Hunter es inocente. Amo a mi hijo y seguiré mirando hacia adelante?, dijo la Doctora Biden.

En días pasados, el presidente Biden tuvo una plática con Jake Tapper para CNN, y también defendió a su hijo. Fue cuestionado con respecto a los delitos fiscales, la declaración falsa durante la compra de un arma y las adicciones de su hijo Hunter Biden, información publicada durante estos días por The Washington Post.

El presentador cuestionó: ?Acerca de la compra de un arma ¿Cómo reacciona ante eso??. Joe Biden le dijo: ?Es un hombre adulto, estoy muy orgulloso de mi hijo?.

?Es un hombre adulto que se enganchó a las drogas, pero ha superado eso y ha establecido una nueva vida. Él escribió sobre decir que no en su libro?, expresó Biden, quien recordó: ?Llegó con un arma, y le dije ?No creo que puedas hacer la pregunta: ¿Estás drogado? Solías hacerlo?, pero él dijo que no?.

?Estoy seguro de que lo que dice y hace es coherente con lo que sucede. Así que tengo una gran confianza en mi hijo, lo amo. Él va por el buen camino y lo ha estado haciendo durante un par de años. Y estoy muy orgulloso de él?, fue la respuesta de Joe Biden a CNN.

El hijo de los Biden es investigado por haber comprado un arma mientras luchaba contra la adicción a las drogas, por lo que habría violado la ley federal que requiere que los compradores certifiquen

que no son usuarios o adictos a las drogas ilegales.

Por su parte, Hunter Biden ha dicho en más de una ocasión que nunca actuó mal, aunque los fiscales e investigadores han argumentado que tienen suficiente evidencia para presentar cargos, pero la decisión sobre los cargos recae en el fiscal federal de Delaware, David Weiss, y se espera después de las elecciones de mitad de período.