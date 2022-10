Aseguran que Christian Nodal amenazó a esposa de locutor que grabó un “comportamiento grosero”

Christian Nodal está metido en un nuevo escándalo tras darse a conocer que supuestamente amenazó a Lilian Brindis, esposa del locutor Raúl Brindis, pues al parecer ella tiene en su poder un video que expone un mal comportamiento del cantante.

El intérprete de temas como “Botella tras botella” y “No te contaron mal” ha dado mucho de qué hablar en meses recientes, especialmente tras su ruptura sentimental con Belinda confirmada en febrero de este año, pues además de los extravagantes looks, tatuajes en distintas partes del cuerpo, incluido el rostro, su noviazgo con la cantante argentina Cazzu y hace unas semanas por permitir que insulten a su ex, ahora su nombre fue señalado por presuntamente haber amenazado a una mujer que grabó su reacción ante una pregunta que no le gustó.

De acuerdo con la información expuesta en el perfil de Instagram de Chamonic, todo sucedió el pasado 16 de octubre cuando Lilian y Raúl Brindis asistieron al concierto que Christian Nodal ofreció en Houston Texas, donde el locutor tenía pactada una entrevista.

Sin embargo, cuando le hicieron una pregunta que no le gustó, el personal del cantante sonorense le pidió a Lilian Brindis que borrara el video, ya que estaba grabado la entrevista con el celular, por lo que ella accedió, aunque la grabación ya se había quedado almacenada en la nube.

Tras varios días, Lilian Brindis publicó en sus redes sociales que Christian Nodal había tenido un “comportamiento grosero con ella y su esposo” el cual podría comprobar con un video que tenía en su poder, información que también llegó al cantante y su equipo legal, por lo que, al saber que la grabación no se había eliminado como se le pidió, los abogados enviaron un correo con el que amenazaron a la esposa del locutor.

“Los abogados enviaron una email amenazando a Lilian, el cual decía que no podía mostrar el video de las imágenes de cómo actuó Nodal ese día o la demandaría, o sea, que su gente no quiere que exponga el comportamiento de nodal hacia Raúl Brindis“, explico.

Chamonic también señala que Lilian no se dejó intimidar y por recomendación de su abogado, Guillermo Pous, decidió iniciar acciones legales en contra de quien resulte responsable por las amenazas, lo que también incluye al cantante, pues al parecer, ella tenía derecho a compartir el video por tratarse de una entrevista autorizada.

