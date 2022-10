Biden tiene la intención de postularse en las elecciones de 2024

El presidente Joe Biden dijo el viernes que, si bien no ha tomado una decisión formal sobre postularse para un segundo mandato en las elecciones de 2024, tiene la ?intención? de hacerlo, según CNN.

?La razón por la que no estoy juzgando si me postulo formalmente o no, es que una vez quetome esa decisión, entran en juego toda una serie de regulaciones y tengo que serlo: me trato a mí mismo como un candidato a partir de ese momento. No he tomado esa decisión formal, pero es mi intención, mi intención es volver a postularme. Y tenemos tiempo para tomar esa decisión?, dijo Biden a Jonathan Capehart de MSNBC en una entrevista en la Universidad Estatal de Delaware en Dover.

La cuestión del futuro político del presidente Joe Biden estará al frente para los demócratas después de las elecciones de mitad de período de noviembre, en las que el partido lucha por mantener el control del Congreso.

El mes pasado, Biden dijo que era ?demasiado pronto? para tomar la decisión de si volvería a postularse para presidente en 2024, lo que abrió la puerta a la posibilidad de que no buscaría otro mandato.

A los 79 años, Biden es el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos.

El viernes, el presidente dijo que la primera dama, la Dra. Jill Biden, cree que el trabajo que están haciendo es ?muy importante?.

En la amplia entrevista, Biden también prometió usar su poder de veto para proteger el derecho al aborto si los republicanos ganan el control del Congreso en las elecciones intermedias y aprueban leyes para prohibir el aborto en todo el país.

El presidente se hizo eco de los comentarios de principios de semana cuando comentó sobre la posibilidad de que un Congreso controlado por los republicanos apruebe un proyecto de ley que prohíba los abortos en todo el país: ?Si se aprueba tal proyecto de ley en los próximos años, lo vetaré?.

En cuanto a la economía y la inflación, el presidente restó importancia a las encuestas que mostraban que la mayoría de los votantes desaprueban la dirección de la economía y dijo que ?mucho de lo que hemos hecho y aprobado aún no se ha activado?.

Biden argumentó que el Partido Republicano no tiene un plan para abordar las preocupaciones económicas de los estadounidenses y aseguró: ?No tienen otra plataforma que derribar lo que he podido hacer, hemos podido hacer. Y no sé para qué están?.

