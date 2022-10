El duelo más especial del ‘East L.A. Classic’: Garfield ganó a Roosevelt en el Memorial Coliseum y con show al estilo Super Bowl de Black Eyed Peas

Como un rotundo éxito ha sido considerada la realización del ‘East L.A. Classic’ de fútbol americano estudiantil, que en su edición 87 tuvo como escenario el mítico Memorial Coliseum de Los Ángeles la noche del viernes ante enorme multitud.

El ‘East L.A. Classic’ es el duelo anual entre los equipos de fútbol americano de las preparatorias Garfield y Roosevelt, dos de las escuelas tradicionales de la comunidad hispana en el área del Este de Los Ángeles, y que guardan una larga rivalidad expuesta cada otoño en este evento.

Lo especial de esta nueva batalla deportiva fue que el partido salió de su tradicional casa, el Weingart Stadium de la Avenida César Chávez, para jugarse en el Memorial Coliseum, el estadio dos veces olímpico y que es hogar de los Trojans de USC. La asistencia oficial de aficionados fue de 27,100, aunque se cree que había en el estadio varios miles más.

Pandemonium at the LA Coliseum as Garfield comes away with a Classic win. pic.twitter.com/8c8BfkRGxq — Luca Evans (@bylucaevans) October 22, 2022

Un reportero de Los Angeles Times indicó que de acuerdo con el presidente del Memorial Coliseum, el 100% de los ingresos por boletos será para las escuelas, totalizando $250,000 dólares para cada una.

La gran mayoría de los jugadores de ambos equipos son muchachos latinos, incluso algunos salen al campo con banderas de México y otros países.

No solo el partido en sí causó gran interés del público, sino que incluyó la actuación de Black Eyed Peas con un show al medio tiempo. La famosa banda que actuó al medio tiempo del Super Bowl de 2011, entusiasmó a la comunidad estudiantil reunida en el Memorial Coliseum.

The Black Eyed Peas play an epic halftime show to raise money during the East LA Classic high school football game between Garfield and Roosevelt at the Los Angeles Memorial Coliseum? pic.twitter.com/aID20WbZcC — Craig Weston (@CraigWeston1) October 22, 2022

“Este fue uno de los más grandes eventos atléticos al que haya asistido”, comentó Ron Nocetti, de la Federación Interescolar de California (CIF por sus siglas en inglés), según reportó Eric Sondheimer, periodista legendario del deporte estudiantil en Los Ángeles.

“El show de medio tiempo al estilo Super Bowl de Black Eyed Peas fue increíble, pero la parte más especial de la noche fue ver el increíble apoyo de la comunidad y el orgullo para ambas escuelas”, agregó el funcionario.

The Super Bowl of East L.A. now has a @bep East L.A. halftime show @iamwill finishes his performance on the field before being whisked away.



?This is our Super Bowl? he tells a @KTLA camera man. pic.twitter.com/yUh5UuYvRZ— Steve Saldivar (@stevesaldivar) October 22, 2022

El partido fue de pocos puntos. Los Rough Riders de Roosevelt, escuela localizada en Boyle Heights, ganaban 8-0 tras la anotación de 51 yardas de Isaiah Wright en el primer periodo, con conversión de dos puntos.

Pero los Bulldogs de Garfield, cuyo campus está en East LA, empataron con carrera del quarterback Damián Cabrera y conversión de dos puntos en el tercer periodo. Y restando dos minutos de partido, el mismo Cabrera cruzó la línea de gol en otro corto acarreo para el touchdown del triunfo. Damian Cabrera. Go-ahead TD for Garfield. Two-point conversion makes it 16-8 with two minutes to play. Garfield?s on top. pic.twitter.com/zdGAc4euS7— Luca Evans (@bylucaevans) October 22, 2022

Con otra conversión de dos puntos la pizarra definitiva fue de 16-8 y cuando el intento final de Roosevelt fracasó, comenzó la celebración de los Bulldogs, que el año pasado habían sido sorprendidos por su histórico rival tras 10 años de dominio. One side chants ?East L.A.? Another sing ?Boyle Heights.? One team wins. Another runs out of time. A principal hoists the trophy but implores players to shake hands. Helmets come off to show their tired, young faces. The trophy is back home, one says. pic.twitter.com/UgdU1e67Dk— Steve Saldivar (@stevesaldivar) October 22, 2022

El triunfo en realidad fue para ambas escuelas y para todo el Este de Los Ángeles. El evento fue divertido, obtuvo mucha difusión, enmarcó una de las rivalidades del deporte estudiantil más interesantes de todo el país y hará que todos sus participantes nunca olviden la noche del 21 de octubre de 2022.

