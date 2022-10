Gaby Spanic responde a Pati Chapoy y Ventaneando por decir que era ‘exagerada’

Hace unos días, Daniela Spanic fue golpeada en la cabeza por un hombre desconocido cuando se encontraba afuera de los juzgados donde está siguiendo el proceso de divorcio contra su expareja, Ademar Nahum, por lo que lo responsabilizó del ataque que sufrió.

Además, su hermana Gaby Spanic también denunció acoso afuera de su casa y también responsabilizó al ex de Daniela. No obstante, Ademar negó haber tenido algo que ver con lo que denuncian las hermanas.

En este tenor, en el programa ?Ventaneando? tocó el tema y los conductores expresaron en una entrevista con el exesposo de Daniela que las hermanas estaban exagerando lo sucedido, pues en una reacción en video que subió Gaby Spanic en redes sociales hablaba muy preocupada por lo que pasó.

?Dicen ¿exagerada?. Porque a ellos no los han envenenado y tampoco tienen una hermana que le dio un derrame cerebral, supuestamente por un mal congénito y ahora golpean a mi hermana en el mismo lugar de la operación, el chofer huye del lugar y no la auxilia, ¿eso es exagerado?, ¿y ahora resulta que me mantiene? Mienten, jamás he aceptado dinero de ese señor, trabajo muy duro para sacar adelante a mi hijo. Palabras dichas por mi hermana: ?He vivido un divorcio tormentoso?. ¿Eso es exagerado? La justicia divina existe y ¡Aguas querida Pati, el Dalai Lama diría que se llama Karma!?, respondió Gaby en su cuenta de Instagram.

Recordemos que los comentarios de los conductores de ?Ventaneando? sobre la agresión que sufrió Daniela Spanic fue, ?¿Qué sí estuvo muy duro el fregadazo??, dijo Bisogno en primer lugar, a lo que Pedro Sola añadió, ?que fue una pedrada? (si así hubiera sido) hubiera tenido una descalabrada y sangre? y Bisogno añadió, ?era piedra pómez, esa no pesa tanto Peter?.

Seguido de ello, Pati Chapoy dijo, ?por otro lado su hermana, Gabriela que es un poco??, a lo que Daniel Bisogno complementó, ?volátil?, mientras que Chapoy retomó, ?exagerada? se pronunció en relación a su hermana?.

Finalmente, Mónica Castañeda dijo, ?pero con todo Pati en contra de su cuñado?, por lo que Pedro Sola concluyó, ?las dos están contra del cuñado que es el que las mantiene?.

