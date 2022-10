Nuevo campeón de peso ligero: Islam Makhachev le da una dosis de su propia medicina al brasileño Charles Oliveira y lo derrota por sumisión en el combate estelar de la UFC 280

El ruso Islam Makhachev dio el golpe sobre la mesa en la pelea estelar de la UFC 280 en donde se impuso por sumisión al brasileño Charles Oliveira en el segundo asalto del combate disputado en el Etihad Arena de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

De esta manera el peleador ruso conquista la faja de peso liger de la UFC y destrona al brasileño de la división.

Makhachev demostró por qué Khabib Nurmagomedov lo nombró como su sucesor y dio un combate en el que dominó al brasileño de principio a fin. Cabe destacar que de manera irónica Charles Oliveira es derrotado por una sumisión siendo un artista en esta técnica durante su carrera y siendo esta la herramienta principal que quería utilizar para imponerse al peleador ruso.

La sumisión que le dio la victoria a Islam Makhachev

Islam Makhachev inició con algunas dificultades en el primer asalto en donde el brasileño lo llevaba al piso pero el ruso se lograba parar con cierta facilidad. Oliveira arrinconó a Islam Makhachev y le propinó unos cuantos rodillazos de los que el peleador ruso salía ileso y posteriormente logró voltear la pelea derribando a su oponente quien supo defenderse bien desde el suelo.

Sin embargo llegaría el segundo asalto en donde Oliveira no vio luz y Makhachev mostró su dominio y superioridad de principio a fin. Un derechazo del ruso llevó a la lona al brasileño al que se le apagaron las luces y nada pudo hacer para evitar la sumisión. Un triángulo perfectamente ejecutado dejaría sin posibilidades a Oliveira que no pudo hacer sus movimientos de pierna correctamente y terminó sucumbiendo ante la llave del ruso. ISLAM MAKHACHEV IS THE UNDISPUTED LW CHAMPION OF THE WORLD! ?



[ @MakhachevMMA | #UFC280 ] pic.twitter.com/aJzHlS6fxF— UFC (@ufc) October 22, 2022

Islam Makhachev va por más

El peleador ruso Islam Makhachev poco a poco va construyendo su historia dentro de la UFC y parece que no le pesa tomar el testigo que le dejó su compatriota Khabib Nurmagomedov. Este triunfo ante el brasileño le permite destronar al “Rey de las sumisiones” con su misma medicina y además levantó al público de sus asientos al anunciar un posible enfrentamiento contra el monarca del peso pluma Alex Volkanovski. Who's next? @MakhachevMMA wants @AlexVolkanovski in Perth ? #UFC280 pic.twitter.com/xE3YMd7Fmr— UFC (@ufc) October 22, 2022

Queda espera que depara el futuro pero por los momento Makhachev puede sentirse orgulloso porque le ganó con contundente superioridad a un grande de los octágonos.

