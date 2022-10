Perla, la mujer que reclutó inmigrantes por órdenes de DeSantis sabe que “la odiarán por eso”

A poco más de un mes de que el gobernador de Florida Ron DeSantis envió a 50 inmigrantes en avión de San Antonio, Texas, a Martha´s Vineyard, han salido a la luz pública los mensajes entre Perla Huerta y uno de los sudamericanos que volaron a la lujosa isla de Massachusetts.



Telemundo, quien tuvo acceso a los mensajes, dio a conocer nuevos detalles de los vuelos que han puesto en el ojo del huracán al gobernador de Florida.



Perla: ¿Ya tienes número aquí?.

Inmigrante: Sí, fíjate Perla que nos dieron a todos teléfonos nuevos.

Perla: Me odiarán hoy, pero esta oportunidad nadie se las hubiera dado.

Inmigrante: Comida, ropa, de todo.

Perla: Me da gusto que los cuidaron bien.

Inmigrante: Gracias a ti mi linda, yo te digo lo que nos dicen, sale mis saludos a todos los compañeros tuyos y tus lindas compañeras mi linda amiga.

Perla: Gracias a ti y mantenme informada de cómo estás por favor.



Estos fueron los primeros mensajes entre Perla Huerta y uno de los inmigrantes que aparentemente sabía del plan de la reclutadora.



Entre otros mensajes que fueron dados a conocer a Telemundo se puede leer lo siguiente:



Inmigrante: A mí los periodistas, la gente de ahí, se cansaron de preguntarme quién nos mandó, yo le dije que no sé (que) me montaron en un avión y listo, no sé nada más, solo sé que estoy aquí.

¿Quién es Perla Huerta?

El nombre de Perla se volvió tendencia en redes sociales después de que un grupo de inmigrantes revelara a la prensa estadounidense que fue ella quien les propuso tomar un vuelo que los trasladaría a Boston.



De acuerdo con los inmigrantes, la también hispana Huerta les indicó que en Boston encontrarían rápidamente empleo, lo que fue una mentira. Los inmigrantes no supieron más de ella después de que llegaron a Martha´s Vineyard.



Se sabe que Perla Huerta tiene su residencia en Tampa, Florida, y fue una oficial de contrainteligencia del ejército de los Estados Unidos y se retiró hace un par de meses.

