DeSantis dice que envío de inmigrantes fue voluntario, pero olvida decir que fueron transportados con falsos pretextos

Ron DeSantis, quien se encuentra en el ojo del huracán por haber enviado 50 inmigrantes de Texas a Martha’s Vineyard la semana pasada, se sacudió todas las acusaciones que se han hecho en su contra e incluso desestimó que haber participado en un “truco”, en cambio, culpó al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de participar en “el truco más grande” al no estar de acuerdo con las políticas de inmigración de su predecesor.



En entrevista con el presentador de televisión y comentarista político conservador, Sean Hannity, DeSantis indicó que el envío de inmigrantes fue voluntario.



“Solo para que conste: esto fue voluntario. Todos los migrantes fueron alojados en hoteles, alojados, alimentados, bañados, cortes de pelo y cualquier otro servicio que necesitaran, ¿correcto?”, preguntó Hannity.



DeSantis confirmó con un fuerte “Sí” y siguió: “Y no solo eso, todos firmaron formularios de consentimiento para ir. Y luego el vendedor que está haciendo esto para Florida les entregó un paquete que tenía un mapa de Martha’s Vineyard. Tenía los números de diferentes servicios en Martha’s Vineyard. Y luego tenía números para las agencias generales en Massachusetts que manejan asuntos relacionados con la inmigración y los refugiados. Así que fue voluntario. Y todas las otras tonterías que estás escuchando simplemente no son ciertas”.



El gobernador también aprovechó para señalar que la frontera entre México y Estados Unidos es un “un desastre” y que ha sido: “El mayor truco fue que Biden asumió el cargo y revirtió las políticas de Trump, no porque las políticas de Trump no estuvieran funcionando, las revirtió porque quería hacer una señal de virtud a su base y quería demostrar que pensaba que Donald Trump era malo”. DeSantis afirmó, y agregó que Biden sabía “lo que terminaría sucediendo”.

Acusan a DeSantis de politizar la inmigración

Defensores de los inmigrantes venezolanos han levantado la voz en contra del gobernador de Florida, DeSantis, y lo han acusado de usar familias e incluso niños como “accesorios” para el teatro político de Fox News.



“Es sólo del show de trucos políticos crueles de DeSantis, utilizando seres humanos”, dijo Adelys Ferro, una demócrata que encabeza el Caucus Venezolano-Americano sin fines de lucro, a WLRN antes de una conferencia de prensa en Doral.

