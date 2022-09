Biden pide a DeSantis y Abbott dar solución a la inmigración en lugar de jugar a la política con seres humanos

Joe Biden no pudo ocultar su molestia en contra del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien esta semana envió dos aviones con al menos 50 inmigrantes de su estado a Martha’s Vineyard, y el gobernador de Texas, Greg Abbott, que desde hace más de un mes se ha dedicado a llenar autobuses con inmigrantes y los ha enviado a Nueva York, Washinghton D.C. y Chicago.



Fue durante la 45ª Gala del Instituto del Caucus Hispano del Congreso en Washington, D.C., que el mandatario de los Estados Unidos pidió a los gobernadores republicanos que trabajen en su administración en soluciones a los problemas de inmigración en lugar de dedicarse a “jugar a la política con seres humanos”.



“Lo que están haciendo simplemente está mal. Es antiestadounidense. Es imprudente”, expresó Biden quien también acusó a los republicanos de usar a los inmigrantes como “apoyo”.



El mandatario le recordó tanto a Ron DeSantis como a Greg Abbott que existe procesos para manejar a los inmigrantes y que su administración está tratando de hacerlo de manera humana, así como ordenada, lo que no está sucediendo con ellos.



“Hace mucho tiempo que los republicanos deberían sentarse a la mesa y proporcionar un camino para la ciudadanía para los soñadores, los que tienen un estatus temporal, los trabajadores agrícolas y los trabajadores esenciales”, dijo. “Necesitamos modernizar nuestras leyes para que las empresas obtengan los trabajadores que necesitan y las familias no tengan que esperar décadas para volver a estar juntas.



Las declaraciones de Biden llegan el mismo día que DeSantis defendió su accionar como una de las medidas innovadoras que ha implementado para “proteger al estado de Florida del impacto de las políticas fronterizas de Biden” a quien acusó de no “mover un dedo para asegurar las fronteras”.

