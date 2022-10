“A veces el arbitraje no favorece al América”: DT de las Águilas habló de la polémica jugada del gol anulado que le hubiera dado el pase a la final a su equipo

Se acabó el torneo para el América y la ansiada estrella 14 tendrá que esperar. A pesar de que los azulcremas eran los favoritos para ganar el título, Toluca dio cuenta de ellos y los echó del Apertura 2022 en la semifinal tras derrotarlos 3-2 en el marcador global.

La polémica la desató una decisión arbitral, en la que se le anuló un gol que le hubiera dado el boleto a la final al América en la recta final del encuentro, ante ello, el DT del equipo, en conferencia posterior al encuentro, se refirió a la controversial jugada aún al calor de la derrota, pero lo hizo con cierta mesura.

“Me comunicaron que había una leve posición adelantada. La verdad que no puedo dar una opinión, porque no la he visto, sería meterme en algo que no?”, mencionó el “Tano”.

Inmediatamente después, dejó una indirecta para quienes piensan que los árbitros están del lado de los azulcremas.

“Bueno, podemos decir que a veces el arbitraje no favorece al Club América“, acotó.

HABLA EL "TANO"



Fernando Ortiz, D.T. del @ClubAmerica habla sobre la eliminación y admite que el arbitraje no ayuda al cuadro azulcrema #America #LigaMX pic.twitter.com/lQNG7RaE3Q — TVC Deportes (@TVCDeportes) October 23, 2022

Vale recordar que hace unas semanas José Ramón Fernández declaró en ESPN que todo estaba “arreglado” para que América se coronara este torneo, debido a que, según él, el título sería parte del festejo por su 106 aniversario.

“Les recuerdo que en esta liga de plástico todo está arreglado. Si Atlas fue bicampeón después de tantos años, si Cruz Azul también lo hizo después de décadas, en su aniversario le toca al América y punto“, dijo el comunicador a inicios de septiembre.

Volviendo a las declaraciones de Fernando Ortiz, el DT de los emplumados calificó de fracaso el torneo, ya que a pesar de los records conseguidos durante el semestre, no se consiguió el objetivo, que era el título.

“Estoy dolido, avergonzado, con la tranquilidad de los jugadores que dejaron el alma y la vida en el terreno de juego. Esto es fútbol y de todos los logros que han conseguido bien merecidos, pero la Liguilla es así, de nada sirve todo lo que conseguimos en un semestre tan importante y no lograr el objetivo. Para mí es un fracaso rotundo”, mencionó.

Finalmente, restó responsabilidad a sus jugadores en la eliminación y se señaló como el único culpable de este fracaso.

“Lo sostengo. El responsable soy yo y esto es así. No hacer un análisis rápido de todo lo sucedido es difícil. Felicito a Toluca, a Nacho (Ambriz), excelente entrenador y nada, ya está“, concluyó.

También puede interesarte: