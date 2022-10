Geraldine Bazán sorprende a fans luciéndo idéntica que su hija mayor: “¿Madre e hija o hermanas?”

Geraldine Bazán no deja de presumir lo orgullosa que está de sus dos hijas, pero en esta ocasión causó sensación en redes sociales por el gran parecido que tiene con la mayor de ellas, Elissa Marie, por lo que incluso les llovieron halagos en los que aseguraron que, más que madre e hija, parecen hermanas.

Aunque la vida de Geraldine Bazán se ha visto envuelta en la polémica tras su separación de Gabriel Soto, sus romances y algunas declaraciones que realiza su madre, en esta ocasión la estrella de televisión dio de qué hablar por la excelente relación que mantiene con sus hijas, con quienes expone algunas actividades que realizan juntas y las acercan más.

Y es que, luego de lucir tremendo cuerpazo con un sexy bikini negro con el que posó desde la playa, la actriz de ‘Falsa Identidad’ dejó ver su espectacular silueta una vez más, solo que en esta ocasión lo hizo mientras se ejercita junto a una de sus “mosqueteras”, es decir Elissa Marie.

En la fotografía que fue compartida luego de realizar una sesión de pilates, la villana de la telenovela de TelevisaUnivision ‘Corona de Lágrimas 2’ causó revuelo al aparecer posando con su primogénita, quien demostró ser la mejor compañera de entrenamiento y de paso ambas deslumbraron por lucir idénticas, detalle que no pasó por alto para sus seguidores.

Mientras que, con un video, nuevamente demostraron que además de ser las mejores compañeras, Elisa Marie heredó la belleza de su mamá, o al menos es lo que sus fanáticos resaltaron en la sección de comentarios, donde también las halagaron por parecer hermanas, más que madre e hija. View this post on Instagram A post shared by Geraldine Bazan (@geraldinebazan)

“Madre e hija idénticas“, “Preciosas madre e hija Parecen hermanas”, “Elisa bb esta Hermosisima heredó belleza de su madre“, “Parecen hermanitas pero en realidad son madre e hija”, “Parece tu hermana”, “Qué bonitas son mamá e hija”, “¿Madre e hija o hermanas? Nada más faltó la mosquetera menor”, escribieron en los comentarios.

Y es que en cada oportunidad que tiene, Geraldine Bazán comparte con sus seguidores los viajes que realizan, pero sobre todo la unión que existe entre ellas tal como sucedió durante un reciente viaje a Barcelona, España, en donde ambas demostraron que es imposible ponerse serias. View this post on Instagram A post shared by Geraldine Bazan (@geraldinebazan)

