Humberto Zurita revela cómo surgió su romance con Stephanie Salas

Stephanie Salas y Humberto Zurita confirmaron su romance hace unas semanas, pero aunque él había preferido llevar con absoluta discreción la relación, ha causado gran revuelo al compartir cómo nació el amor entre él y la nieta de Silvia Pinal.

Fue durante un encuentro con los medios de comunicación durante la presentación de la obra de teatro ‘Papito Querido’ que protagoniza, en donde el actor reveló algunos detalles de su romance, entre los que se encuentran la gran amistad que existió entre la fallecida actriz Christian Bach y su actual pareja. Sin embargo, eso no fue todo, ya que incluso reveló cómo surgió el amor entre ellos.

Según lo narró, el flechazo ocurrió de manera natural, pues se frecuentaban tal como ha sucedido con otros amigos, pero fue cuando la llevó a su casa que comenzaron a verse de otra manera.

“Te digo, fue así, curioso. Hablamos por teléfono, como he hablado con muchos amigos y amigas mías después de la muerte de Christian, que quieren verme, platicar conmigo, porque fueron amigos de toda la vida y así fue. Nos hablamos, simplemente cenamos, la llevé a su casa, se quedó en su casa. Ese proceso es muy bonito“, explicó.

Ambos comenzaron hablando de sus hijos, en donde él recordó la amistad que existía entre la hija de Sylvia Pasquel y su fallecida esposa.

“No tienen por qué (oponerse) nuestros hijos formar parte de nada si no quieren, pero si se da, pues qué padre, y se llevan muy bien. Se conocen desde niños. Ahí me enteré de que eran muy amigas. Después le dije: ‘Oye, vamos a vernos’“, recordó.

Humberto Zurita afirmó que fue entonces cuando descubrieron la química que había y tras la convivencia la relación fue evolucionando.

“Creo que hay una química, una empatía que tienes con la persona, hay cosas que te gustan. Te digo, yo cuando conocí a sus hijas supe la gran mujer que era”.

A partir de ese momento hablaron claramente acerca de sus sentimientos y lo que ambos habían vivido.

“Y le dije: ‘Mira, Stephanie, yo no sé cuál sea tu pasado, ni qué hayas vivido ni cómo lo hayas vivido, ni me importa, me importa lo que estoy viendo'”, compartió.

