Horóscopo: qué será de tu semana del 24 al 29 de octubre de 2022

Aries

21/3 al 20/4

AMOR. Promesas que impulsan. Mucha atracción. Emprende una conquista atrevida. Vale la pena profundizar en ese vínculo que parecía casual.

DINERO. Defienda ese territorio duramente ganado. Pretenderán dejarlo al margen de un trato, defiéndase.

CLAVE DE LA SEMANA. Frénese. Intente que no paguen justos por pecadores.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR. En sus relaciones afectivas muy bien. Ponga sus cartas sobre la mesa, en especial si debe confesar sus ambiguos sentimientos de hoy.

DINERO. Pérdida de energía en la escalada laboral. Sin complicaciones financieras aunque sí en la convivencia.

CLAVE DE LA SEMANA. La soledad puede ser buena compañera si no logra comunicarse.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR. Viejos problemas amorosos resurgen. Se resuelve rápido todo conflicto. Intensa vida social y en buenos términos con la familia.

DINERO. Ocupadísimo, no dará abasto. Más trabajo, aunque no necesariamente signifique más dinero. Paciencia.

CLAVE DE LA SEMANA. Si lo desafían, responda? o el otro volverá a la carga.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR. Independencia emocional. Semana positiva, de acercamiento afectivo pero también de definición individual. Con gran intensidad.

DINERO. Revise uno por uno sus viejos acuerdos. Conviene cortar de a poco con situaciones de extrema dependencia.

CLAVE DE LA SEMANA. Hágale caso a su fina intuición, nunca falla.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR. No tema pedir lo que se merece. Deja atrás cuestiones conflictivas, se fortalece su relación de pareja. Pasión más comunicación.

DINERO. Recupera las ganas de crear y expandirse. Bastante a gusto con su realidad actual, sale a flote.

CLAVE DE LA SEMANA. Quienes suelen cuestionarlo se rinden ante sus conocimientos.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR. Todo marcha bien, sin impedimentos, pero no sea distante si lo reclama su familia. Un amigo será buen sostén ante la incertidumbre.

DINERO. Tiempo de comprometerse con sus colegas tanto como lo hace con su tarea diaria. Responsabilidad y compañerismo.

CLAVE DE LA SEMANA. Mantenga esa actitud solidaria que lo caracteriza.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR. Emociones a flor de piel. Si está contento se le notará, también si algo lo preocupa. Su gente acompañará cada momento.

DINERO. Resistirá bien las pruebas del camino. Irá más allá de sus propios límites. Vive una experiencia valiosa.

CLAVE DE LA SEMANA. Está bien capacitado para la lucha diaria. Improvise.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR. Esta semana tendrá que guiar y contener a su gente querida. Ponerse a la cabeza de otros le da seguridad. Experiencia interesante.

DINERO. Si le gustan los cambios, festeje. Si lo aterran? ¡agárrese fuerte! En materia laboral gran movimiento.

CLAVE DE LA SEMANA. Asegúrese de pisar suelo firme. El compañerismo es esencial.

Sagitario

24/11 al 21/12

AMOR. Los sentimientos son como las frutas: precisan madurar. No exija respuesta inmediata. Confíe en que el resultado sea el esperado.

DINERO. Sin complicaciones aunque el resultado no depende solo de usted, sino también de la situación general.

CLAVE DE LA SEMANA. No elija por los demás. Que cada uno se haga cargo.

Capricornio

22/12 al 21/1

AMOR. Entre el deber y el placer. Aunque tenga poco tiempo libre dispóngase a vivir algo nuevo y revelador. Hoy es posible empezar de cero.

DINERO. El apuro nunca ayuda, así que atienda ceremoniosamente cada responsabilidad. Éxito en compra o venta de bienes.

CLAVE DE LA SEMANA. No se empecine en tener la última palabra.

Acuario

22/1 al 21/2

AMOR. Poco aliciente en temas íntimos. El fuego de la pasión no se ha apagado, pronto renacerá. En la familia, las cosas se acomodan de a poco.

DINERO. Entusiasmado y con geniales ideas. Lo que desee cobrará forma antes de lo previsto. Oportunidad de empleo.

CLAVE DE LA SEMANA. Busque con quién compartir sus múltiples logros.

Piscis

22/2 al 20/3

AMOR. ¡No deje que lo pongan en un segundo plano! Si usted no se respeta ni siquiera los seres más amados lo harán. Ternura en la pareja debido a una noticia muy esperada. Usted y los suyos precisan tranquilidad.

DINERO. Hechos que sorprenden. Si sus negocios se complican recuerde que hasta la menor ayuda es buena cuando uno cuenta con poco tiempo. Jefes y subordinados cooperan de maravillas.

CLAVE DE LA SEMANA. De ilusión también se vive. No deje de soñar.

Por Kirón

