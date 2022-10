Livia Brito confirma que ganó la demanda al paparazzi que agredió en la playa: “Es mi derecho”

Livia Brito continúa envuelta en la polémica debido a la demanda que interpuso en su contra un paparazzi, quien aseguró que lo golpeó durante un paseo en la playa; sin embargo, a dos años de lo sucedido, la actriz confirmó que ella ganó dicha instancia.

Durante un encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México la actriz fue cuestionada sobre los altercados que ha protagonizado con los medios de comunicación, en donde retomó el problema que tuvo con el fotógrafo Ernesto Zepeda, quien la demandó en el año 2020 tras la agresión que sufrió cuanto la captó junto con su novio en una playa de Cancún, asegurando que finalmente las autoridades le dieron la razón a ella.

“Ya ganamos, la jueza dio su parte positiva hacia nosotros, el caso penal que interpuso este paparazzi y ganamos nosotros porque es una imagen mía, es mi derecho. Lucran con la imagen, el paparazzi se esconde, toma la foto sin la autorización del artista, la vende y lucra con la foto”, explicó.

Pero debido a los cuestionamientos, insistió en que no permitirá que sigan ganando dinero con su imagen, pues está en todo su derecho de exigir que no le tomen fotografías para después venderlas sin su autorización.

“Yo sé que quieren que platique de eso, pero él vive de una cosa que es ilegal, no tiene nada que ver que hayamos llegado a los golpes, en eso yo me disculpe, pero él está lucrando con una imagen y yo vivo de eso”, añadió.

Además, se refirió al tema legal que enfrenta su novio, Mariano Martínez, quien fue acusado de secuestro por un joven.

“Eso también lo están viendo, lo está checando el abogado porque generalmente lo que quiere la gente es dinero, como pedía el paparazzi, pedía un millón de pesos”, señaló.

Pese a que en reiteradas ocasiones ha evitado hablar con la prensa, Livia Brito se defendió diciendo que nunca los ha tratado mal, y que si se ha negado a responder es por temas legales. Finalmente dijo que son los reporteros quienes la atacan y terminan hablando mal de ella.

“Ustedes hacen preguntas que no corresponden y que yo no quiero contestar y me atacan muchísimo, y yo digo: ‘Entonces qué caso tiene que me pare y que de entrevistas si siempre, me pare o no, hablan mal y de verdad me linchan‘, por eso me sigo y no doy entrevistas ¿para qué si siempre voy a ser la mala del cuento?”, puntualizó.

También te puede interesar:

–Livia Brito advierte que no pueden usar su imagen y evita hablar de su agresión a fotógrafo

–Livia Brito exhibe sus curvas perfectas y piel bronceada en medio de la playa con bikini de hilos rosado

–En video, Livia Brito aparece bailando sensualmente con otra mujer un tema de salsa