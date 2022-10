“Trump es peligroso y una amenaza”, advierte Bob Woodward, quien lo entrevistó 20 veces

El periodista de The Washington Post, Bob Woodward, dijo que el expresidente Donald Trump es ?peligroso? y representa una “amenaza” para la democracia de los Estados Unidos.

“Dos años después, me doy cuenta de que no fui lo suficientemente lejos. Trump es un peligro sin igual“, escribió Woodward en una editorial especial para el Post.

En una entrevista en CBS el domingo, el periodista consideró que tras el ataque al Capitolio el 6 de enero del 2021 confirmó que no era el hombre adecuado para ser presidente de EE.UU., sino que además era alguien “peligroso”, una “amenaza para la democracia”.

“La insurrección del 6 de enero me lleva a la conclusión de que no solo es el hombre equivocado para el trabajo, sino que es peligroso, y es una amenaza para la democracia, y es una amenaza para la presidencia, porque no entiende las obligaciones fundamentales que conlleva ese cargo”, dijo Woordoard.

El periodista está promocionando su audiolibro ?The Trump Tapes: Bob Woodward?s Twenty Interviews with President Donald Trump?, el cual incluye 20 entrevistas con el republicano.

En su texto en el Post, el periodista y editor, dijo que Trump no sabía que hacer ante grandes problemas que asolaban al país, incluida la pandemia de COVID-19.

“Cuando lo escuchas sobre una diversidad de temas, desde la política exterior hasta el virus y la injusticia racial, está claro que no sabía qué hacer”, lamentó. “Trump estaba abrumado por el trabajo. Estuvo en gran medida desconectado de las necesidades y expectativas de liderazgo del público y su absoluto enfoque en sí mismo se convirtió en la presidencia”.

Woordward dijo que Trump se negó a abordar el tema de las elecciones del 2020, pero tras varias entrevistas el experto pudo entender que el republicano ahora sabe dónde están las “palancas del poder”, lo cual podría ser peor para el país.

“‘The Trump Tapes’ no deja dudas de que después de cuatro años en la presidencia, Trump ha aprendido dónde están las palancas del poder, y el control total significa instalar leales absolutos en puestos clave del Gabinete y la Casa Blanca”, adelantó.

Recordó que el expresidente sigue liderando un grupo que defiende una “conspiración sediciosa”, la cual buscó anular las elecciones del 2020.

?Trump recuerda lo fácil que es romper cosas que no entiendes: la democracia y la presidencia?, escribió.

El nuevo libro de Woodward, distribuido por Simon & Schuster, se lanzará el 25 de octubre, pero el periodista reconoce arrepentirse no haberle preguntado más a Trump sobre su negativa de dejar la Casa Blanca.