Beyond Meat llega a Kroger, Walmart y supermercados en más de 5,000 tiendas a nivel nacional con sustitutos de carne

La empresa de alimento sustituto de carne Beyond Meat anunció el lanzamiento de un nuevo producto nacional en más de 5,000 tiendas como Kroger y Walmart, Albertsons, Ahold Delhaize, Jewel-Osco, Sprouts y otras más.

El nuevo lanzamiento, llamado Beyond Steak, utiliza proteína de haba como base y contiene 21 gramos de proteína por porción. Además, su contenido de grasa saturada es más bajo que el bistec de res y no contiene colesterol.

El paquete de 10 onzas, que se venderá en las tiendas de comestibles, viene empaquetado en trozos pequeños y tendrá un costo de $7.99 dólares.

La tarea que tiene Beyond Steak no será nada fácil: impulsar las ventas de Beyond, además de atraer clientes nuevos, más los ya existentes, a probar el nuevo alimento.

La compañía reportó en el segundo trimestre que las ventas de sus comestibles en el país incrementaron sólo un 2.2%, mientras que los ingresos de los restaurantes cayeron 2.4%.

En lo que va del año, el valor de las acciones de la compañía han experimentado caídas de hasta el 80% lo que ha reducido su valor de mercado a $821 millones de dólares. En su máximo histórico en julio de 2019, la compañía estaba valorada en $13,400 millones de dólares.

Beyond Meat también ha experimentado otras dificultades que se traducen en sus planes de recortar al 19% de su fuerza laboral, que equivale a 200 empleados, y al despido de su director de operaciones Doug Ramsey luego de sostener un altercado en el estacionamiento de un estadio de fútbol en el que mordió la nariz a un hombre.

Otro de los retos de la empresa se centra en la lucha contra la permanencia en el tiempo, en especial, ante el cambio en las tendencias de consumo de alimentos sustitutos de carne, que ha ido a la baja. Datos de la compañía de investigación de mercado Resources Inc., o IRI, mostró que las ventas alternativas de la carne refrigerada en los minoristas cayeron 10.5% por volumen en el último año que finalizó al 4 de septiembre pasado.

La red de servicios de consultoría Deloitte, dice que el mercado objetivo sería más limitado que antes. Un ejemplo podría ser lo sucedido en el verano pasado en Cracker Barrel, que después de presentar su salchicha imposible, preparada a base de plantas, recibió cientos de críticas negativas en redes sociales.

