Las Águilas del América podrían sufrir una limpieza profunda en su plantilla

Las Águilas del América volvieron a sufrir una fuerte decepción en el fútbol mexicano. El conjunto azulcrema lucía imparable dentro de la Liga MX, pero una vez más quedaron muy lejos de llevarse el campeonato. Los Diablos Rojos del Toluca fueron los demonios que se interpusieron en los sueños del club que ahora tendrá que comenzar a pasar lista y armar su plantilla para internarlo de nuevo en la próxima temporada.

Luego de quedarse nuevamente con las manos vacías, ya hay varios nombres de jugadores que podrían salir del club para la próxima temporada. La derrota de las Águilas del América con el Toluca no solo afecta a los futbolistas, sino que también podría haber afectado el puesto de su mandamás en el banquillo.

Fernando Ortiz

Como era de esperarse, algunas de las críticas sobre la decepción americanista recayeron sobre Fernando Ortiz. A pesar de que el ?Tano? llenó de esperanzas a muchos aficionados con el desempeño de su club, los fríos números señalan que las vitrinas del club no tendrán una nueva copa este año. Sin embargo, según informaciones de TUDN, el estratega argentino tendría la confianza de la directiva para mantenerse en el banquillo hasta 2023. Después de todo, las grandes goleadas habrían servido de argumentos para tenerle paciencia a Ortiz un torneo más. Y cuando parecía que el torneo estaba perdido para el Club América, apareció Fernando Ortíz. Con él como DT, Las Águilas ligaron 10 partidos consecutivos sin derrota y se metieron a las SEMIFINALES de la Liga MX. Del último lugar, a tener opciones de título. LA TANONETA VA. pic.twitter.com/wUexxdPX21— Invictos (@InvictosSomos) May 15, 2022

Fin de ciclo para algunos jugadores

Por otra parte, dentro de la plantilla de las Águilas del América hay más dudas que certezas. El primer problema estaría en el arco con la continuidad de Guillermo Ochoa. Según reportes de Fútbol Total MX, las negociaciones con ?Memo? podrían no llegar a buen puerto, pues la eliminación del club en semifinales habría sido un duro golpe a las expectativas del guardameta de El Tri. Cuando el mejor portero mexicano de la historia se equivoca, sus errores son magnificados igual que sus aciertos. Es normal, así se ha medido a Francisco Guillermo Ochoa Magaña. El único portero exigido al máximo, por propios y extraños.

Siempre en el barco de @yosoy8a pic.twitter.com/EwCpG5Lvs1— Moe ? (@CapitanFuria13) October 20, 2022

Por otra parte, más adelante en el campo, el estatus de Miguel Layún también es una incógnita. El defensor mexicano regresó a las Águilas del América en 2021, pero el azteca ha lanzado algunos guiños hacia la MLS, uno de sus presuntos destinos para continuar con su extensa carrera futbolística. Reunited and it feels so good @CH14_ x @jona2santos x @Miguel_layun pic.twitter.com/LB6InC6eNS— Major League Soccer (@MLS) August 4, 2022

Finalmente, Jurgen Damm podría ser otra baja para la plantilla azulcrema. Luego de finalizar su paso por Estados Unidos, el atacante regresó a la Liga MX para probar suerte con las Águilas. Pero Damm solo jugó el equivalente a tres partidos completos durante toda la temporada. Jurgen Damm is not expected to continue with America. pic.twitter.com/mGEBe3a1LD— Sorare Liga MX ?? (@SorareLigaMX) October 24, 2022

