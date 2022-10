Qué tipo de hombres buscan las mujeres Escorpio

Las mujeres más misteriosas del zodiaco son las Escorpio. En el amor suelen ser reservadas y no muestran fácilmente sus sentimientos hacia los demás, pero debajo de esa dura capa, está una persona leal, emocional, intensa y muy apasionada.

Con ellas hay que irse con cuidado, tal y como el escorpión, pueden clavar su doloroso y venenoso aguijón cuando se ponen celosas, sin embargo, también tienen un lado bastante tierno. Son inteligentes, valientes e intuitivas.

Una relación con una mujer Escorpio no es sencilla, su pareja ideal debe llenar sus expectativas emocionales y, al mismo tiempo, la motive a probar cosas nuevas. No salen con alguien a menos que sientan una conexión más allá de lo físico, es decir, buscan alguien auténtico que, si bien no piense igual, sí sea sincero con tus intenciones y no mienta.

De acuerdo con YourTango.com, cuando las Escorpio encuentran a su pareja ideal son devotas con el amor, leales y profundamente apasionadas. Su mayor miedo es ser traicionada por lo que, si alguien es tan osado en mentirle, sentirá con fuerza su desprecio.

La astrología nos ayuda a descubrir, según las características románticas de las mujeres Escorpio, qué tipo de hombres son los que buscan en el amor, según la compatibilidad astrológica de los signos zodiacales.

Hombres Cáncer

Las mujeres Escorpio, si bien son reservadas, también son sensibles por lo que buscan hombres que entiendan sus emociones y fuertes sentimientos. Por tal motivo, los hombres Cáncer son ideales porque, al ser del mismo elemento (agua) hablan el mismo idioma cuando se trata de sentimientos.

Lee el horóscopo de Cáncer

Hombres Libra

A las mujeres Escorpio no les gusta sentirse asediadas, controladas o perseguidas, por eso no buscan parejas melosas. Los hombres Libra saben darles su espacio y mantener límites saludables desde el inicio. Si ambos mantienen comunicación, su relación puede prosperar.

Lee el horóscopo de Libra

Hombres Capricornio

Una de los motores más poderosos que mueve a las mujeres Escorpio es perseguir sus sueños. Los hombres Capricornio buscan parejas que no los obliguen a descuidar sus objetivos, por eso Escorpio y Capricornio hacen buena pareja porque los dos se motivan recíprocamente.

Lee el horóscopo de Capricornio

Hombres Piscis

La mujer Escorpio necesita alguien que las entienda sin decir mucho, después de todo son muy reservadas con sus emociones. El hombre Piscis es perfecto para ellas, son intuitivos y empáticos, por lo que comprenden a su pareja Escorpio sin la necesidad de que ésta sea directa con él.

Lee el horóscopo de Piscis

