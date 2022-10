AMLO dice que se investigó a la administración del expresidente Felipe Calderón por operativo ‘’Rápido y Furioso’’

Desde la Ciudad de México, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en su momento Estados Unidos realizó una investigación a la administración del expresidente Felipe Calderón sobre el tráfico de armas y el operativo ??Rápido y Furioso??.

??No, no sé si vigente, pero sí en su momento se abrió un expediente, no sé si se mantenga vigente, si continúen investigando o ya le dieron carpetazo porque involucra a los dos gobiernos (México y EE.UU.), señaló.

Las declaraciones del mandatario mexicano surgen luego de que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, afirmó que a Felipe Calderón se le realiza una investigación internacional sobre el tráfico de armas.

??El colmo de la desvergüenza, terminó Calderón y su gobierno convertidos en traficantes de armas, las armas que iban destinadas para nuestras fuerzas armadas para la policía terminaron vendiéndoselas al crimen a la delincuencia organizada. Por eso está detenido en los Estados Unidos García Luna, quien fue Secretario de Seguridad Pública, por eso hay una investigación internacional en contra de Felipe Calderón??, señaló Adán Augusto la tarde de ayer martes 25 de octubre.

¡Tsss! Ya investigan a Felipe Calderón



Adán Augusto López aseguró que investigan al expresidente por la venta de armas a la delincuencia organizada. pic.twitter.com/C9xa0rTGpK — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) October 25, 2022

Ante las afirmaciones de su Secretario de Gobernación, el mandatario mexicano insistió en desconocer si continúa abierta la investigación internacional contra el expresidente Felipe Calderón.

??Yo no tengo más información sobre esto, la Fiscalía seguramente debe de saber qué investigaciones hay abiertas”, afirmó desde Palacio Nacional.

Ante los señalamientos de Adán Augusto, el expresidente Felipe Calderón negó ayer mismo las acusaciones del gobierno de López Obrador al argumentar que solo se busca “desviar la atención” sobre la reforma para reemplazar al Instituto Nacional Electoral (INE) y las filtraciones del grupo Guacamaya Leaks sobre el Ejército.

“Ahora sí el secretario (Adán Augusto) anda muy perdido: no hay ninguna ‘investigación internacional’, ninguna, sobre ‘tráfico de armas’ en mi contra. Adán Augusto no atinaría siquiera a decir qué agencia la encabeza”, escribió Felipe Calderón ayer martes en Twitter. Ahora sí el secretario anda muy perdido: no hay ninguna "investigación internacional", ninguna, sobre "tráfico de armas" en mi contra. @adan_augusto no atinaría siquiera a decir qué agencia la encabeza. Es un esfuerzo burdo y desesperado para desviar la atención de 2 temas: ?— Felipe Calderón ?? (@FelipeCalderon) October 26, 2022

El llamado operativo ??Rápido y furioso?? fue un acuerdo del Gobierno de Felipe Calderón con Estados Unidos para permitir la entrada de más de 2500 armas estadounidenses que tenían el objetivo de rastrear a grupos criminales en territorio mexicano, el cual según reportes periodísticos no tuvo éxito.

