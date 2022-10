AMLO afirma que llamada telefónica con Joe Biden fue de “mucho respeto y afecto”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la llamada telefónica que sostuvo con Joe Biden la tarde de ayer martes 18 de octubre fue de mucho respeto, afecto y comunicación.

“Fue muy buena entrevista, muy buena la comunicación, muy afectuoso el presidente Biden, muy respetuoso, agradeciendo de las buenas relaciones que hay entre nuestros gobiernos”, aseguró.

El jefe del ejecutivo mexicano confirmó que su homólogo estadounidense asistirá a la Cumbre de Líderes de América del Norte, a realizarse en diciembre de este mismo año en México, acompañado de su esposa Jill Biden, además de que se extendió la invitación para que el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, asista también acompañado de su esposa Sophie Grégoire.

“Todo en un ambiente repito de mucho respeto y afecto y confirmó que va a visitar México que vamos a llevar a cabo en México la Cumbre de América del Norte. No se definió la fecha ni los días, el lugar”, dijo.

“Voy a cometer una indiscreción nada más porque, aunque es por teléfono, pues siempre hay golondrinas en el alambre. Invitamos también a la señora del presidente Biden que es maestra y que lleva buena relación con mi esposa Beatriz (Gutiérrez Müller). Vamos a hacer lo mismo con el primer ministro Trudeau, con su esposa, para que además de tratar todos estos temas podamos tener una convivencia más familiar”, reveló.

Tuvimos una cordial conversación con el presidente Joe Biden sobre migración, seguridad y cooperación para el desarrollo. Me confirmó que visitará México para participar en la Cumbre de América del Norte. pic.twitter.com/hFzAZDDnzl — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 18, 2022

Desde Tamaulipas, donde realiza una gira de trabajo, el mandatario mexicano celebró que Estados Unidos haya decidido otorgar visas temporales a migrantes venezolanos.

“Celebramos que se haya tomado la decisión de entregar visas temporales a hermanos venezolanos y también que se esté planteando hacer lo mismo con hermanos centroamericanos, y que se continué con el plan de apoyar a los países de Centroamérica”, comentó.

Andrés Manuel López Obrador insistió en que Estados Unidos “invierta en planes de desarrollo” para que la migración desde Centroamérica no sea por falta de oportunidades ni por la violencia.

“Él (Joe Biden) estaba muy consciente de que debe haber migración por deseos de superación, por gusto, que no sea obligatoria, que no sea por falta de oportunidades en los lugares de origen, que no sea por falta de trabajo o por violencia. Por eso que estamos insistiendo en que se invierta en planes de desarrollo, México lo está haciendo, y ayer se habló de este tema. La vicepresidenta kamala Harris tiene a su cargo lo de los planes de inversión para Centroamérica“, mencionó.

