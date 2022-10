Apple confirmó que su próximo iPhone incorporará un puerto USB-C

Apple anunció que tiene planificado migrar en los próximos años del cargador Lightning al estándar USB-C. La decisión obedece a las nuevas normativas europeas que obligan a los fabricantes de dispositivos electrónicos a adoptar el estándar USB.

La decisión de la compañía fue informada por Greg Joswiak, vicepresidente senior de marketing mundial de Apple, quien afirmó que la empresa no tiene otra opción más que cumplir con lo que establece el marco legal.

Esto da a entender que si bien Apple tiene previsto adoptar el nuevo estándar, se trata de una decisión impuesta y no es algo con lo que se sientan cómodos. No obstante, el no hacerlo implicaría que el fabricante no tendría acceso al mercado europeo el cual representa una parte importante de los ingresos que produce la compañía anualmente.

Con respecto al lapso de espera para comenzar a ver los nuevos equipos con cargador USB-C explicó que esto dependerá directamente de las autoridades europeas, quienes son los que “dictan los tiempos”. En este sentido la recientemente aprobada ley de cargadores universales prevé que para otoño de 2024 todos los teléfonos inteligentes ya cuenten con este tipo de conector.

Algo en lo que el directivo de Apple prefirió no responder es si la empresa adoptará el estándar USB-C en todo el mundo, o si por el contrario esto será un hecho puntual en Europa.

Joswiak expresó que pese a lo que afirman quienes apoyan la idea de un cargador único, el eliminar los cargadores lightning lo único que generará es una gran cantidad de desechos electrónicos, lo cual es lo que se supone que se desea evitar.

Agregó que desde Apple consideran que el modelo actual de adaptadores que pueden aceptar tanto cables USB-C como Lightning es la mejor opción pues brinda autonomía al usuario para poder reutilizar su cargador sin tener que utilizar un solo tipo de cable que obligue a la industria a tener que cambiar la forma en la que opera.

Una alternativa con la que cuenta Apple para no dar su brazo a torcer puede ser adoptar un sistema de carga inalámbrica a todos sus dispositivos, de manera tal que no requieran de conexiones con cables. Esto permitiría evitar la aplicación de la ley al tiempo que Apple mantiene su independencia en lo que a cargadores se refiere.

Sin embargo, Apple no ha emitido ningún tipo de comentario al respecto por lo que no se sabe si han valorado esta opción o si puede llegar a ser factible.

