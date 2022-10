EE.UU. enfrentaría una “triple pandemia” mientras trabajadores de la salud abandonan sus trabajos

Desde hace algunos días médicos de los Estados Unidos han dado a conocer que el país podrían enfrentarse en las próximas semanas a una “triple pandemia” este invierno porque se juntarían tres padecimientos al mismo tiempo, que son, el COVID-19, un virus llamado sincitial respiratorio (VSR) y la gripe.



El posible aumento de los tres padecimientos se uniría a otra crisis, el del éxodo de trabajadores de salud quienes han optado por abandonar sus puestos de trabajo por uno donde les pagan mejor o bien, es menos agotador, tanto física como emocional, que su carrera profesional.



“Me preocupa que los hospitales y los proveedores de atención médica se vean abrumados”, dijo la Dra. Celine Gounder, a CBS News y agregó que “estamos viendo tasas muy altas tanto de gripe como de RSV, por lo que probablemente alrededor de 35,000 hospitalizaciones por semana solo por esas dos condiciones”.



La médico señaló que pese a que en algunos estados y varios países se han relajado las medidas contra el coronavirus, el COVID-19 sigue presente y se cuestionó “¿vamos a estar preparados? ¿vamos a tener camas? Estoy realmente preocupada por eso”.



Los casos de RSV, un virus que causa síntomas parecidos al resfriado, entre niños pequeños ha llevado a colapsar hospitales pediátricos por lo que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han pedido a la sociedad llevar a los menores a vacunar cuando antes.



A Gounde no solo le preocupa que los hospitales colapsen, sino la falta de personal médico quienes han abandonado sus puestos de trabajo; de acuerdo con Definitive Healthcare, empresa de inteligencia comercial de atención médica, en 2021 más de 330.000 profesionales de la salud renunciaron a sus empleos.



“Es una situación todavía más difícil, (con) más escasez de persona, por lo que aún más personas se agotan y se van”, expresó Gounder quien también refirió que “hay diferentes formas de reducir el agotamiento de tener un mejor equilibrio entre el trabajo y al vida, francamente en los últimos años ha sido muy difícil para las personas”.



Si bien no todo el personal abandonó su empleo por algo mejor o menos desgastante, otros se jubilaron anticipadamente.



“Los pacientes están sentados en la sala de emergencias durante uno o dos días esperando una cama, porque no se trata solo de tener la cama física, es necesario que los médicos, las enfermeras y el resto del personal se ocupen de esa cama“, dijo la especialista quien también fue muy sincera al decir que “todo el sistema está realmente obstruido en este momento”.

