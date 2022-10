Rod Stewart y su familia residen en una casa digna de la realeza

Desde 2007, el célebre cantante británico Rod Stewart está casado con Penelope Lancaster y ambos pasan el año con su familia en varias de las residencias que han adquirido a lo largo del tiempo.

De entre todos sus inmuebles destaca una mansión adquirida en Essex, uno de los 47 condados del Reino Unido.

La propiedad inicialmente le costó a la pareja $6.2 millones de dólares. Sin embargo, le hicieron innumerables ajustes para embellecerla hasta dejarla al gusto de Stewart, quien es un ferviente admirador del arte.

A la propiedad que consta de seis habitaciones, cinco baños, una amplia sala de estar, cocina y una peculiar oficina-biblioteca, también se le adicionó una cancha de fútbol, un gran jardín con estanque ornamental incluido y varias cabañas para huéspedes.

Además, en el terreno se construyó una piscina de 50 pies, alrededor de la cual se instaló un spa, un bar e incluso un enorme comedor.

En cuanto a la decoración se refiere, la mayoría de los muebles, objetos y pinturas, son del siglo XVIII, lo cual eleva considerablemente el valor de la mansión.

Aunque el cantante es demasiado cuidadoso para evitar mostrar los rincones de su residencia, su esposa Penny Lancaster ha difundido algunas imágenes sobre el estilo de vida que impera en su hogar, donde destacan varios sillones ornamentados, un aparador vintage y muchos marcos dorados, así como pisos en mármol. View this post on Instagram A post shared by Penny Lancaster (@penny.lancaster)

En la cocina, uno de los sitios favoritos de la mujer de 51 años, sobresalen varios armarios con marcos tallados y pintados en tono crema.

Y en cuanto a la recamara principal se refiere, bien pudiera ser la de unos reyes, pues lo acolchonado de la cabecera de la cama y la seda presente en las cortinas hace remontar a varios siglos atrás en la historia de Europa.

Y ni qué decir del espacio destinado a la oficina-biblioteca, donde grandes estanterías de madera con detalles ornamentales acumulan decenas de libros que parecen antiquísimos, al igual que algunos cuadros y hasta fotografías preciadas.

