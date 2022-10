Tres consejos que latinos deben seguir para iniciar un negocio en Estados Unidos, según la SBA

Exclusiva

La población hispana o latina es considerada como emprendedora en Estados Unidos, ya que lidera con 44% la creación de nuevos negocios en comparación con los no-hispanos, según un análisis de SCORE, pero hay algunos consejos clave que deben tomar en consideración para lograr el éxito.

Verónica Pugin, asesora sénior de la Administración para Pequeños Negocios (SBA, en inglés) de la Casa Blanca, ofreció tres sugerencias que los emprendedores deben tomar en consideración antes de iniciar cualquier negocio: 1) Acceder a educación financiera, 2) Organizar las finanzas personales, y 3) Separar las finanzas personales de las de negocios.

“Sería muy bueno, como un empresario o persona en general, pero un empresario que conoce bien su nivel financiero, qué es su credit score [reporte de crédito], qué es así, aprender de eso; cuáles son sus deudas, organizar sus deudas y pagos, o saber, cuáles son mis pagos mensuales, cuáles son mis ingresos mensuales tener eso todo eso bien ordenado”, indicó.

Esa sería la base, indicó Pugin, para avanzar en un negocio, pero hay dos aspectos más que están integrados: las finanzas personales y las finanzas de negocios.

“Número dos y número tres, tener sus finanzas personales y finanzas de negocios, totalmente divididas. Yo sé que para los latinos en particular somos muy emprendedores, entonces muchas veces los latinos crean un negocio en su casa o tiene un trabajo y un negocio y, como piensa que es un negocio pequeño, muy pequeño, no tiene que dividir estas finanzas”, reconoció la experta. “Pero le comento para que establecerse y prepararse, para poderse expandir y conseguir ese capital, dividir finanzas personales y finanzas de negocio es un paso muy clave”.

Agregó que los emprendedores deben saber si están listos para contraer deuda, ya que eso puede ser clave en el crecimiento de su negocio.

“Un tema clave [?] es que a veces no estamos listos para tomar una solución de capital, no estamos listos para tomar deuda, para nuestro negocio y eso no nos va a ayudar recibir deuda, si no estamos a un nivel, preparados para recibir eso, entonces hay los programas de capital y hay los programas de entrenamiento”, indicó.

Esos apoyos financieros pueden encontrarse en sba.gov (en español), acotó.

“Uno puede identificar programas de capital y también entrenamiento”, expuso. “Es un tema que pienso que es importante destacar para nuestra comunidad. Recibimos esos mensajes de capital muchas veces que es clave, pero uno tiene que estar preparado para que ese capital le ayude y no se endeude de una manera que no sea beneficiosa”.

¿Es buen momento para iniciar un negocio?

Las encuestas sobre votantes latinos, como la del Fondo Educativo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO) y BSP Research, indica que el 46% está preocupado por la inflación y el costo de vida.

En ese contexto, ¿es un buen momento para que una persona comience un negocio?

“Es una pregunta válida, le comento, hay como dos preguntas ahí. Que es el estado de la economía y si es un buen momento para un negocio pequeño, armar un negocio pequeño”, dijo. “A nivel de la economía, la administración [del presidente Joe] Biden sí está tomando acciones para mejorar la economía, vemos una recuperación muy fuerte y estable, no nos hemos recuperado al 100 por ciento, yo no digo que todo está bien y perfecto”.

Destacó que el desempleo entre hispanos y latinos está en su nivel más bajo en años. Cabe recordar que se encuentra en 3.2 por ciento, cuando hace un año estaba en más del 5%, según cifras del Departamento del Trabajo.

“Ahora la pregunta sería para el negocio pequeño. Bueno, se está mejorando, pero todavía no está a un nivel así perfecta [la economía], todavía hay dificultades. Entonces conociendo eso, aunque esa sea la realidad vemos que el nivel de emprendimiento más alto en el país es de la comunidad latina, entonces cada uno va a tomar la decisión”, expuso.

“No es mi papel dar consejos como de negocios, porque depende la industria, el tamaño, la región, la experiencia del empresario, entonces es difícil saber un sí o un no, pero solo destaco la realidad de la economía que sí va en un camino fuerte, pero seguimos en este camino de mejorar”, explicó.

Los latinos son una prioridad

Pugin, quien forma parte del equipo de la administradora de SBA, Isabel Guzmán, expresó el privilegio de formar parte de esa oficina, sobre todo por lo que significa como hija de inmigrantes.

“Yo soy hija de inmigrantes latinos, entonces para mi familia y mi comunidad, poder representar nuestra voz, nuestra perspectiva y nuestro entendimiento y el sueño americano [es importante]”, dijo.

Destacó que los hispanos pueden avanzar a través del estudio, con la educación formal, o emprendiendo nuevos negocios.

“Dar más oportunidad en los negocios pequeños, que es mi trabajo diario, es clave para todos los latinos que llegan a este país con ese sueño de hacer algo bueno para ellos, para su familia y su comunidad?, indicó.

Agregó que la Administración Biden tiene particular atención en la población latina, a la que considera particularmente emprendedora.

“La Administración Biden ha visto que para los negocios pequeños el nivel de crecimiento de emprendimiento más alto del país es de los latinos, sobre todo las latinas”, presumió. “Entonces, sabiendo eso, muchas de las políticas que la Administración Biden ha puesto adelante son para apoyar a la comunidad”.

Pugin destacó el impacto positivo que tendrá la Ley de Reducción de la Inflación, que ayudará a bar los costos del consumo de energía en el hogar, aumentar el acceso a la salud y aumentará el acceso a trabajos bien remunerados.

“El presidente Biden impulsó con los líderes demócratas a más de 700,000 latinos van a tener cobertura de seguro que no lo tuvieron antes, es un ejemplo de que las políticas de Biden ayudan a todos y sobre todo mucho a los latinos”, indicó.