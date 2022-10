Trump está preparado para “responder” por asalto al Capitolio porque no tienen “nada que ocultar”, abogada

La abogada de Donald Trump, Alina Habba, le dijo a Eric Bolling de Newsmax que su cliente, acusado de haber incitado a la violencia en el Capitolio el pasado 6 de enero de 2021, está preparado para testificar por los disturbios ante el Comité Selecto de la Cámara porque no tiene “nada que ocultar”.



Durante la entrevista también indicó que su cliente no piensa seguir el mismo camino que su exasesor de la Casa Blanca, Steve Bannon, quien hace un par de días fue sentenciado a cuatro meses de prisión luego de ser declarado culpable de dos cargos de desacato criminal al congreso por negare a cumplir con su citación del 6 de enero.



Las declaraciones de la abogada del exmandatario llegan días después de que el comité que investiga los disturbios en el Capitolio votó por unanimidad citar a Donald Trump para obligarlo a testificar bajo juramento y proporcionar documentos relacionados con su investigación.



“Le he recomendado que coopere porque cuando no tienes nada que ocultar, es les lo que siempre recomiendo”, dijo la abogada sobre la opinión que le dio a su cliente tras el llamado del comité.



El comité por su parte le ha dado a Donald Trump le ha puesto el 4 de noviembre como fecha límite para proporcionar los documentos solicitados y para que comparezca para el testimonio de deposición.



“(Trump) no tiene ningún problema en ser depuesto, aunque los medios de comunicación de izquierda les gustaría fingir que sí. No tiene ningún problema en ser citado y responder preguntas sobre lo que sucedió ese día y debería de hacerlo”, añadió la abogada.



Habba también se refirió al mensaje que Trump dio aquel día en el Ellipse en Washingto, DC., donde pidió a sus seguidores que protestaran por los resultados de las elecciones de 2020 porque si no luchaban como “el demonio” ya no tendrían un país “lo que hizo fue muy público y en realidad no era más que decir que saliéramos en paz”.



Pese a que la abogada de Trump dice que su cliente está listo para testificar, el exmandatario no ha dado ninguna indicación sobre si testificará ante el panel del 6 de enero luego de su citación, y de hacerlo, existe una posibilidad muy alta de que apele a la Quinta Enmienda y se niegue en todo momento a responder las preguntas que se le hagan.

