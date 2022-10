Duelo de grandes técnicos en la final de la Liga MX: Nacho Ambriz (Toluca) y Guillermo Almada (Pachuca) tendrán su primer round

Este jueves se verán las caras en el partido de ida de la gran final del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX el Toluca vs. Pachuca, en un duelo de ‘matagigantes’ del fútbol azteca.

Los Tuzos sacaron en cuartos de final a los siempre pretendientes al título como son Tigres de la UANL y luego en semifinales eliminaron a una de las plantillas más poderosas de la Liga MX como es la de Rayados de Monterrey. El Pachuca, dirigido por el argentino Guillermo Almada, buscará el trofeo de campeón luego de caer en la final pasada ante el ahora bicampeón Atlas de Guadalajara.

“Será una final difícil, pero vamos confiados en los que hacemos (…) tenemos que demostrar en la cancha, con palabras no se ganan las finales ni los partidos”, dijo de forma contundente Guillermo Almada en la rueda de prensa previo a la gran final.

En el otro lado de la acera está Ignacio ‘Nacho’ Ambriz, que con los Diablos del Toluca se puede decir ha logrado el éxito al meterlo en la final luego de terminar en los últimos puestos en el pasado Clausura 2022 y tener la institución que pagar la multa administrativa correspondiente.

Luego que los ‘Choriceros’ eliminaran a los grandes favoritos del torneo, las Águilas del América, Ambriz sacó el pecho por su equipo: “Es de cerrar bocas“. La estrategia del experimentado técnico funcionó. En el partido de ida jugando de locales salieron con todo y ganaron 2-1, pero con el resultado a favor de visita en el Estadio Azteca buscaron amarrar el marcador global, además que otro error del Memo Ochoa les benefició para marcar un tanto inesperado.

En la rueda de prensa antes del partido, Ambriz habló de lo que significa para él la oportunidad de ganar la Liga MX luego de sus malas experiencias de los últimos años: “Es una revancha conmigo mismo de poder reenchufarme en los dos fracasos que tuve, España y luego al Toluca que el equipo tuvo que pagar una multa. Son revanchas conmigo mismo, me gusta, me siento cómodo, a través de los fracasos es cuando más me he fortalecido, me ayuda a la parte de la exigencia”.

En un contexto de rechazo de la afición -que incluso en el Clausura 2022 abandonó el Nemesio Diez antes de un partido en forma de protesta- y con la directiva haciendo frente al pago de una multa administrativa por su posición en la tabla, se especuló que Nacho Ambriz sería despedido de su cargo como entrenador del Toluca, algo que no pasó.

“No era fácil que me quedara (al frente del Toluca), confiaron en el proyecto que les presenté, pagar una multa, invertir para armar este equipo; no era fácil, lo baso en el trabajo, humildad, a la familia en el equipo. Es un equipo con hambre”

¿Dónde ver el partido de ida de la final de la Liga MX Toluca vs. Pachuca?

El choque de este jueves 27 de octubre en el Nemesio Díez de Toluca, por el partido de ida de la gran final del Apertura 2022 de la Liga MX comenzará a las 18:00 PT, 21:00 ET en los Estados Unidos. La transmisión en todo EE.UU. estará a cargo de forma exclusiva por TUDN, al igual que en México.

Sigue leyendo: