La hija de Dwayne Johnson “The Rock” debuta como luchadora de WWE

El actor y luchador Dwayne Johnson “The Rock” está de fiesta, ya que el 25 de octubre su hija Simone Alexandra, de 21 años, debutó como luchadora profesional de WWE, bajo el nombre de Ava Raine.

La joven estuvo preparándose arduamente durante tres años, y ahora ha seguido los pasos de su padre, quien antes de probar suerte en la actuación se hizo famoso en el ring. El abuelo de Ava, Rocky Johnson, y su bisabuelo Peter Malvia también se dedicaron a ese deporte, por lo que ella es la cuarta en esa generación de luchadores.

En su debut Ava Raine se lució con un minivestido negro y mostró su rostro al quitarse una máscara de color amarillo; en su cuenta de Twitter recibió muchos comentarios positivos, entre los que destacó el de su mamá Dany García: “Ha sido la bendición de mi vida verte crecer, y aunque el legado de la familia puede ser tu plataforma, tu futuro será únicamente tuyo para ganarlo. Felicidades, mi amor, por vivir tu sueño”. Dwayne Johnson, por su parte, escribió orgulloso la palabra “hermosa”. ???



It's been @AvaRaineWWE all along!!!#WWENXT #Schism @JoeGacy @RipFowlerWWE @Jagger_WWE pic.twitter.com/SipbhXwI6W— WWE (@WWE) October 26, 2022

También te puede interesar:

-Dwayne Johnson expresa su felicidad al ver el exitoso regreso de Brendan Fraser: Él me apoyó para mi primer papel en Hollywood

-Dwayne Johnson lleva sus propios alimentos cuando sale a cenar con amigos y se levanta en la madrugada a comer arroz con pavo