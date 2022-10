Los 4 signos del zodiaco que atraen la mala suerte

La mala suerte no es una cuestión del azar, podría deberse a las estrellas. Los signos del zodiaco que atraen cosas desafortunadas no es porque su destino sea padecer y sufrir, sino porque su carácter suele ser negativo.

Mientras que hay signos que están convencidos que la suerte se fabrica y no se espera, quienes forman parte de este listado se lamentan por las cosas malas que les pasan. Como suele decirse coloquialmente “ven una tormenta en un vaso con agua”.

El tema de la fortuna es muy recurrente en la astrología, después de todo, recurrimos al horóscopo para anticiparnos a lo que podría pasar en el día, semana, mes o año. Si tu signo forma parte de este ranking no significa que irremediablemente siempre tendrás mala suerte; solo la atraes con tu actitud astrológica negativa.

La astróloga Susan Taylor dijo en un artículo de Astrofame, que las estrellas no favorecen a un signo sobre otro. Los aspectos que influyen en nuestra carta astral son los que pueden provocar trastornos que nos dan la percepción de ser negativos o positivos.

Dicho lo anterior, te decimos qué signos del zodiaco son los que, con su actitud negativa, atraen la mala suerte.

1. Virgo

Las personas que son Virgo son fanáticas del control, cuando no es posible tenerlo, su mundo se desmorona. El más mínimo cambio de planes es una tragedia porque, si en su agenda hay algo que no estaba contemplado, puede desencadenar una serie de eventos desafortunados. Virgo no ve más allá de lo que está en su entorno, por eso cree que las calamidades llegarán si no tiene control.

2. Escorpio

Si Escorpio tiene tanta mala suerte no es porque los astros pongan obstáculos en su camino; él mismo ve gigantes en lugar de molinos de viento. La ventaja que tienen los escorpiones es que son muy apasionados, así que, pese a ponerse el pie ellos mismos, se levantan cuantas veces sea necesario.

3. Capricornio

Como signo de tierra, Capricornio no es de los que cree en la mala suerte. Sin embargo, cuando no obtiene las recompensas que espera esta perspectiva cambia. No entiende por qué su esfuerzo no alcanzó para obtener una meta. Hay veces que las cosas no se dan por una razón o pasan por alto porque no se aprovechan en el momento; este es el caso de Capricornio.

4. Cáncer

El problema de Cáncer es ver lo negativo de las cosas. Se preocupa demasiado por todo, lo que provoca que viva en un estado de ansiedad. Además, su actitud pesimista provoca que se cierre y deje pasar grandes oportunidades.

