Sebastián Caicedo habla por primera vez sobre su polémica separación de Carmen Villalobos

El actor Sebastián Caicedo está listo para dar vuelta a la página y volverle a dar una nueva oportunidad al amor, así lo dejó saber en una reciente entrevista en la que habló por primera vez en varios meses sobre su divorcio de Carmen Villalobos. ¿Cómo sobrellevó su rompimiento? Aquí te contamos lo que dijo.

Durante su charla con People en Español, el famoso de origen colombiano se mostró reflexivo y reveló que su forma de ver la vida ha cambiado drásticamente, pues su prioridad ahora es “profundizar” y “ser mejor ser humano y seguir siendo un soñador”.

Eso sí, detalló que el camino hacia esta ideología fue difícil, sobre todo después de haberse enfrentado a uno de los capítulos más difíciles de de su vida: su divorcio con Carmen Villalobos. “Después de este proceso que tuve este año tenía dos caminos: Refugiarme en Dios o la vida mundana. Me fui por lo primero, no me arrepiento, estoy feliz y espiritualmente más enriquecido”, añadió.

Aunado a su optimismo, Caicedo dio respuesta a los cuestionamientos sobre su corazón, específicamente si ya ha encontrado el amor nuevamente. Al respecto, puntualizó que no se niega a la idea: “Soy un hombre enamorado de la vida. De pronto me veo en una relación, no sé si con hijos, ¿por qué no?, hay que estar abierto a una paternidad“, dijo.

A pesar de que no todo ha sido miel sobre hojuelas en el ámbito amoroso durante los últimos meses, Sebastián Caicedo piensa sacar provecho de lo que queda de este 2022. Según sus últimas declaraciones, cerrará el año con broche de oro al regresar a la actuación con una película.

“Voy a protagonizar una película en Medellín, pronto sabrán de qué se trata. Y algo muy importante que me tiene feliz, es que el próximo año regreso a México, al país que me abrió las puertas”, contó.

