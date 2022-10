“Yo no negocié absolutamente nada en este proceso con el ‘Tata’ Martino”: Chicharito Hernández habló de su última etapa en el tri

Javier Hernández habló en entrevista con el exjugador mítico mexicano Hugo Sánchez sobre su última etapa en la selección de México y aseguró que no participó en las negociaciones para mejorar los premios económicos en el Tri, por lo que no fue la razón de la que quedó apartado de la gestión por Gerardo Martino.

Chicharito habló sobre su situación en el Tri en el programa ‘Hugo Sánchez Presenta’ sobre los presuntos rumores de que su veto en la selección se debió a cambiar las condiciones contractuales dentro de la selección de México.

“Teníamos un grupo de WhatsApp y yo me salí de que ya no quería negociar nada, solo quería jugar fútbol. La gente estuvo diciendo que yo no quería, pero hubo un momento cuando salí de eso que me dijeron que tenía que firmar algo y yo les dije ‘mi dinero que voy a ganar por lo que sea, lo podemos repartir a los utileros y jugadores jóvenes, pero yo no quiero firmar esto’. Ya no supe que sucedió, llevo tres años fuera y yo no negocie absolutamente nada en este proceso con el ‘Tata’ Martino”, expresó.

Hugo Sánchez le preguntó al Chicharito Hernández sobre cuál era la razón de que no era convocado y si había una pelea con el entrenador argentino, por el cuál no lo convocó. El Chicharito respondió que su problema con Martino había sido resuelto, y que su decisión era que prefería otros delanteros.

“Hablé con él (Martino) hace unos meses, tuvimos dos llamadas, quedaron las cosas claras y se resolvió lo que se tenía que resolver. Yo le llamé, después él me llamó y los dos pensamos que era el momento indicado para que pudiéramos platicar de cuestiones que se tenían que platicar y al final de cuentas todo se resolvió. Él (Martino) seguirá decidiendo lo mejor para la selección y los delanteros que él crea que lo van ayudar más”, concluyó.

