Khloe Kardashian expresa que no quiere más hijos: ‘La tienda está cerrada’

Khloé Kardashian actualmente está viviendo una muy linda experiencia con su parejita de hijos resultado de su relación con el jugador de la NBA Tristan Thompson, de quien terminó separándose este año después de que se confirmara que estaban teniendo un amorío con Maralee Nichols, quien terminó embarazada de el deportista.

La integrante del clan Kardashian es madre de True, de cuatro años, y de un bebé nacido el pasado verano, del cual la prensa aún no sabe el nombre. En una conversación en su visita al programa de Kelly Clarkson, la empresaria ha expresado que actualmente solamente quiere quedarse con sus dos retoños y que actualmente quiere la mejor madre posible para sus dos vástagos.

“Tengo uno de cada sexo y creo que estoy bien. ¡La tienda está cerrada!”, ha dicho Khloé en el programa vespertino de la cantante ganadora de la primera temporada de “American Idol”, cuyo programa vespertino está entre los más importantes de esa franja que antes ocupaba el show de Ellen DeGeneres.

Actualmente, la tercera de las hijas de Kris Jenner aseguró que seguirá siendo un secreto el nombre de su hijo, que nació este septiembre, a través de un proceso de gestación subrogada. Khloé Kardashian solo ha revelado el apodo que su primogénita usa para hablar de su hermano de forma cariñosa. “Mi hija dice que el nombre de su hermano es ‘Snowy’ [‘Nevado’]. No se llama así, pero eso os puede dar una pista. Os juro que hace estas cosas para meterse conmigo, pero no, no se llama ‘Snowy'”, ha asegurado la celebridad.

En la entrevista, Khloé confesó que su amor por Thompson “no desaparece, quiero lo mejor para [Tristan] y apoyarlo, pero no encaja muy bien […],Aprender a reprogramarme… no significa que haya un muro y lo construí, solo me estoy curando lentamente, no sucede de la noche a la mañana”.

