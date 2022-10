Livia Brito confirma que pondrá una pausa a su carrera para embarazarse en 2023: “Que sean dos de una vez”

Livia Brito confirmó que la segunda temporada de la telenovela ‘La Desalmada’ tendrá que seguir esperando porque dará prioridad a la maternidad, ya que desea embarazarse en 2023.

La actriz de origen cubano constantemente se encuentra en el ojo del huracán debido a sus escándalos con la prensa, por lo que incluso hace unos días aseguró que su mala imagen es culpa de los medios de comunicación. Sin embargo, en esta ocasión está dando de qué hablar nuevamente tras confesar que planea poner pausa a su carrera para cumplir con otro de sus sueños que es convertirse en madre.

Fue durante una transmisión en vivo con sus seguidores de Instagram, donde la protagonista de historias como ‘La piloto’, ‘Mujer de nadie’ y ‘Médicos, línea de vida’, confirmó que la segunda temporada de ‘La Desalmada’ tendrá que seguir esperando, pues aunque planeaban iniciar con las grabaciones a principios de 2023, esto no podrá suceder.

“Les voy a dar una noticia que me la tenía guardadita, no la había dicho porque estaba yo esperando a ver si yo me decidía o no, pero ahí les va. Mi productora, que es Televisa, tenía planeada hacer la segunda parte de ‘La desalmada’, iban a comenzar en febrero de 2023 las grabaciones y yo estaba súper emocionada, yo lo quería hacer”, fue como inició la noticia.

Explicó que tuvo una plática con el productor José Alberto Castro y los ejecutivos de televisa, a quienes les habló de sus planes y deseos de embarazarse, por lo que considera que este es el momento indicado.

“Yo estaba planeando y quería embarazarme. Creo que ya llegó el momento, tengo muchas ganas hace mucho tiempo de embarazarme y por eso se detuvo un poquito la producción de ‘La desalmada 2’, pero cuando llegue el momento que tenga a mis bebés ya se hará la segunda parte si mi salud me lo permite, si mis bebés me lo permiten y yo estoy súper emocionada; primero con esta gran noticia que estoy tomando el paso de planear un embarazo y luego seguir con mi carrera“, comentó.

Ya en confianza con sus 7.4 millones de seguidores, la estrella de televisión confesó que le gustaría tener un embarazo por partida doble, por lo que no descarta la idea de tener gemelos, noticia que fue aplaudida por sus fanáticos quienes le enviaron sus mejores deseos para que próximamente sea confirmada.

“Yo estoy esperando que sean cuates, mellizos, gemelos, que sean dos de una vez porque soy una persona que me gusta todo el tiempo estar trabajando, entonces obviamente cuando esté embarazada y cuidando a mis bebés voy a querer estar con ellos y dudo mucho que a los 3 meses ya vaya a estar trabajando, la verdad”, puntualizó.

También te podría interesar:

–Livia Brito confirma que ganó la demanda al paparazzi que agredió en la playa: “Es mi derecho”

–Livia Brito exhibe sus curvas perfectas y piel bronceada en medio de la playa con bikini de hilos rosado

–Livia Brito se muestra muy sexy en minibikini mientras pasea en un yate