Carlos Vela destaca la importancia de los colores del LAFC: “Ser campeón es lo mejor que ahorita puede pasar en mi carrera”

A solo un día de la final de conferencia entre el LAFC y el Austin FC, el mexicano Carlos Vela vive la espera con intensidad y destaca la importancia de levantar el trofeo de la MLS con su equipo. “Ser campeón es lo mejor que ahorita puede pasar en mi carrera”, afirmó en rueda de prensa.

“He tenido momentos en la Selección, en Europa, aquí ganando reconocimientos individuales, pero cuando aún no has podido dar el título a tu club sabes que te falta algo“, prosiguió el “Bombardero” en declaraciones reseñadas por TUDN.

“Que todavía no está completo tu ciclo en este club, y en ese aspecto me he enfocado más esta temporada en ayudar a mis compañeros, y que todo el mundo sea parte de esto“.

Carlos Vela considera al Austin FC como un equipo de cuidado

Para el mexicano campeón del mundo sub 17, el Austin no es cualquier equipo, por el contrario lo considera un equipo de cuidado contra el cual su equipo deberá emplearse al máximo para conseguir el resultado. “Sabemos que Austin FC tiene jugadores muy peligrosos. Sobre todo Sebastián Driussi que hizo una gran temporada. Todos sabemos el peligro que tiene. Pero hay que enfocarnos en hacer nuestro trabajo, en hacer lo que sabemos hacer mejor“.

Carlos Vela considera que el LAFC no debe guardarse nada mañana y deben salir a asegurar la victoria desde el principio para poder seguir avanzando en la búsqueda del objetivo final que obviamente es levantar la MLS Cup.

Los momentos estelares en la carrera de Carlos Vela

Carlos Vela dio un breve repaso sobre los mejores momentos en su carrera profesional, sin embargo destacó que todo esto no se compara al hecho de poder alcanzar el campeonato defendiendo los colores del LAFC. Recordó buenos momentos que tuvo con el Tri y su buen paso en Europa, sin embargo un título con la novena angelina vendría a finiquitar una asignatura que tiene pendiente.

La mesa está servida y Carlos Vela irá de la mano con el LAFC en una cita con la historia que esperan termine en la concresión del título para una franquicia que aunque es joven ha marcado pauta dentro de la MLS.

También te puede interesar

. LAFC de Carlos Vela elimina al LA Galaxy de Chicharito de los playoffs con gol de “Chicho” Arango al minuto 93

. Carlos Vela se vistió de asistidor y con dos goles de Cifuentes el LAFC se impuso al Galaxy en un apasionante Clásico de “El Tráfico”

. Carlos Vela establece órdenes dentro de Los Ángeles FC: “No hay tiempo de ponerse triste o nervioso”