Carlos Vela establece órdenes dentro de Los Ángeles FC: “No hay tiempo de ponerse triste o nervioso”

El poder latino llena de prestigio a la Major League Soccer (MLS). Austin y Los Ángeles FC jugarán este domingo 30 de octubre en el Banc of California Stadium por la final de la Conferencia Oeste del fútbol de Estados Unidos. Carlos Vela liderará al conjunto angelino y ya le mandó algunos lineamientos a sus compañeros.

“Hay que darlo todo. Estando tan cerca, ya no hay tiempo de guardarse nada, de ponerse triste o de ponerse nervioso (…) Hay que disfrutar este momento e ir a ganar, no hay otra más que ganar“, aseguró el futbolista mexicano en conferencia de prensa.

Carlos Vela, artista de profesión. 🧑‍🎨⚽pic.twitter.com/LlEUz8E2UT — LAFC Uruguay 🇸🇻🇺🇾 (@lafcuy) October 23, 2022

Los Ángeles FC vienen de eliminar a Los Ángeles Galaxy de Chicharito Hernández, Douglas Costa, Riqui Puig y compañía. Pero el conjunto comandado por Carlos Vela no piensa en el pasado, mucho menos en los resultados que que se han desarrollado con anterioridad contra el rival de turno.

“No me preocupo del pasado ni del futuro. Lo más importante es el partido del domingo. Todo el mundo sabe lo importante que es no solo para nosotros sino para el club, los fans y la ciudad (…) Creo que, cuando ves el objetivo más cerca, uno siempre tiene más ilusión, más ganas por el siguiente partido“, sentenció.

El conjunto angelino no pasaba por una buena temporada antes de la llegada de sus refuerzos. El club contrato a jugadores de la talla de Gareth Bale y Giorgio Chiellini, futbolistas que potenciaron la plantilla de LAFC y dieron más estabilidad al equipo. Actualmente, con la profundidad de plantilla del club, los niveles se han equiparado y han hecho esta Final de Conferencia totalmente impredecible. 48 Hours. #ForLosAngeles pic.twitter.com/dCDTGMU69t— LAFC (@LAFC) October 28, 2022

