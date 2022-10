Cynthia Rodríguez está encantada de estar disfrutando de su vida en el hogar￼

Durante su gran viaje en el continente europeo, Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera se casaron. Esto ocurrió luego de que la conductora dejara ‘Venga la Alegría’ para enfocarse más en su vida en el hogar. Ya han pasado cuatro meses desde ese momento y la exintegrante de La Academia ha expresado cómo ha sido su matrimonio con el cantante y cómo está viviendo está época de su vida.

“Soy toda una señora de su casa (risas) y me encanta ¿sabes? Cocinar, me encanta toda esta parte que tenía muchas ganas de hacer pero que no me ha dado el tiempo. Estoy feliz, me siento plena”, expreso muy contenta la conductora, mostrando que está viviendo un sueño.

Sin embargo, hay otro deseo que a la pareja le hace falta cumplir: Ser padres. El portal TVNotas asegura que la pareja está buscando ser padres de manera natural, pero que no descartan cualquier tipo de tratamiento para hacer su sueño realidad.

Adicionalmente, TVNotas recalcó que en diciembre de 2021, Cynthia Rodríguez incluso habló del tema entre lagrimas, pidiéndole a Santa Claus que pudiera tener un hijo junto a su pareja. Aunque aún no puedan cumplir este sueño, por lo menos la presentadora ha resaltado que si está disfrutando su rol como ama de casa y sigue mostrando su amor por Carlos Rivera.

