Eiza González será la protagonista de una película junto a Henry Cavill

Eiza González sigue demostrando que para el talento mexicano no hay barreras, pues ahora el actor Henry Cavill, quien regresa a su papel de “Superman”, protagonizará una nueva película de acción y espionaje junto a la famosa.

Fue el portal “Deadline” quien reportó que el británico y Eiza se unirán para la cinta ‘The Ministry Of Ungentlemanly Warfare’ que estará dirigida por Guy Ritchie. El cineasta también ha participado en otras obras como Sherlock Holmes (2009) y Los Caballeros (2009).

El filme se inspirará en hechos reales, describirá la organización secreta de combate de la Segunda Guerra Mundial del primer ministro británico Winston Churchill y de Ian Fleming, creador de James Bond, donde un escuadrón clandestino que combatió a los dirigidos por Adolfo Hitler con estrategias de guerra bastante radicales y violentas, pero que ayudaron a encausar la batalla a favor de los aliados.

Precisamente el guion, escrito por Ritchie y Arash Amel, está basado en el libro del corresponsal de Guerra Damien Lewis, llamado igualmente que la película.

Henry Cavill interpretará al líder de la organización secreta de combate. Su elección llega tras su aparición sorpresa en ‘Black Adam’ y su anunciado regreso como ‘Superman’ en las próximas películas del DCU.

Eiza González, vista recientemente en ‘Ambulance’, de Michael Bay, interpretará a una francotiradora militar con extraordinarias habilidades de espía.

De ninguno se ha revelado el nombre de sus personajes, pero la preproducción apenas ha comenzado y se espera que el futuro cercana haya más información.

‘The Ministry Of Ungentlemanly Warfare’, no está en manos de ninguna productora, se decia que podría ser producida y distribuida por Paramount Pictures, dada la relación de Jerry Bruckheimer con la compañía, pero la información de Deadline suguiere que ahora ya no será así. Black Bear Entertainmet, quien financia el proyecto, está buscando a un estudio para involucrarse por completo.

